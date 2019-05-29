Любители бездорожья определили первых чемпионов

Первый этап чемпионата Омской области по трофи-рейду прошел в Любинском районе. Турнир собрал 48 спортсменов, которые выявляли сильнейших в четырех классах. Участники преодолевали «коварные» дистанции на самых разных автомобилях – от отечественных УАЗов и ВАЗов до Suzuki и Mitsubishi.

В классе «ТР-сток» чемпионами стали Олег Щербинин, Иван Замятин и Павел Мамедов (ВАЗ-2131), второе место заняли Алексей Белинский и Андрей Себиков, третье – Александр Байдиков, Александр Смирнов и Наталья Байдикова.

В классе «ТР-0» лучшее время показал экипаж Алексея Марина, Светланы Мариной и Константина Каширцева (ВАЗ-2121). За ними расположились Тимофей Кабыш, Анна Сырьева и Сергей Федосеев, а также Егор и Екатерина Кудрявцевы и Евгений Дубровский.

В самом многочисленном классе «ТР-1» победа досталась Евгению Берендакову и Николаю Ходареву на Daihatsu Terios. Серебряные медали выиграли Константин Трекозов и Сергей Белис, бронзовые – Александр Зорик, Александр Репин и Роман Сухарев.

Класс «ТР-2» остался за Александром Нагорным, Алексеем Меховым и Александром Потёмкиным (УАЗ). Второе место заняли Владимир Язов и Никита Миненков, замкнули тройку призеров Михаил Пелевин, Виталий Харьков и Виктор Штраухман.