2 июня на Центральном стадионе пройдет Фестиваль ГТО среди детских садов

Впервые фестиваль среди дошкольных образовательных учреждений состоялся в прошлом году под девизом «ГТО сдадим мы дружно - быть здоровыми нам нужно!» в парке имени Жанаева.

В этом году II летний фестиваль в рамках акции «Начни с первой ступени» пройдет на Центральном стадионе. Начало мероприятия в 9 часов.

После открытия мероприятия и разминки с фитнес-клубом LOVE FITNESS дошкольники будут соревноваться в семи видах испытаний, соответствующих I ступени комплекса.

По итогам соревнований победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и призами с символикой ГТО. Обязательным условием участия в соревновании является регистрация на сайте www.gto.ru