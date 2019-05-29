2 июня на Центральном стадионе пройдет Фестиваль ГТО среди детских садов

Впервые фестиваль среди дошкольных образовательных учреждений состоялся в прошлом году под девизом «ГТО сдадим мы дружно - быть здоровыми нам нужно!» в парке имени Жанаева.
В этом году II летний фестиваль в рамках акции «Начни с первой ступени» пройдет на Центральном стадионе. Начало мероприятия в 9 часов.
После открытия мероприятия и разминки с фитнес-клубом LOVE FITNESS дошкольники будут соревноваться в семи видах испытаний, соответствующих I ступени комплекса.
По итогам соревнований победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и призами с символикой ГТО. Обязательным условием участия в соревновании является регистрация на сайте www.gto.ru
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