В Омске стартуют Кубок и первенство региона по автомногоборью - Советский спорт
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29 мая 2019 13:02Омская область

В Омске стартуют Кубок и первенство региона по автомногоборью

Стартовый этап соревнований состоится 2 июня.

Местом «автобаталий» станет автошкола «Каскад» (ул. Губкина, 13). Торжественное открытие запланировано на 10:00.

Участники, которых ожидается несколько десятков, продемонстрируют свои знания в теоретических экзаменах по правилам дорожного движения, а также навыки фигурного вождения автомобиля категории «В» («Классика»). Чтобы подтвердить свой водительский класс им придется точнее и быстрее всех выполнить комплекс из семи фигур: «Эстафета», «Змейка», «Крест», «Стоянка», «Бокс», «Габаритный коридор», «Стоп-линия».

Результаты заездов и решения экзаменационных билетов будут фиксироваться с точностью до сотых долей секунды.

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