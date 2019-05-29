В Омске стартуют Кубок и первенство региона по автомногоборью

Местом «автобаталий» станет автошкола «Каскад» (ул. Губкина, 13). Торжественное открытие запланировано на 10:00.
Участники, которых ожидается несколько десятков, продемонстрируют свои знания в теоретических экзаменах по правилам дорожного движения, а также навыки фигурного вождения автомобиля категории «В» («Классика»). Чтобы подтвердить свой водительский класс им придется точнее и быстрее всех выполнить комплекс из семи фигур: «Эстафета», «Змейка», «Крест», «Стоянка», «Бокс», «Габаритный коридор», «Стоп-линия».
Результаты заездов и решения экзаменационных билетов будут фиксироваться с точностью до сотых долей секунды.
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