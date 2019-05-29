Омички выиграли две медали в стартовый день Кубка России по легкой атлетике

За звания лучших борются около 300 спортсменов со всей России. Состязания проходят на базе стадиона имени Славы Метревели, а также спорткомплекса «Юность».

По итогам первого дня стартов на счету команды Омской области оказалось две награды. В метании диска бронзовым призером стала Наталья Карпова (Широбокова) с результатом 57,48 м. Лучшей в этом виде была Елена Панова из Владимирской области, отправившая снаряд на 61,39 м. Серебряная награда на счету Екатерины Строковой из Нижегородской области (61,10 м).

В секторе прыжка с шестом у женщин сегодня не было равных Елизавете Бондаренко из Ростовской области, которая «улетела» на 4,35 м. «Серебро» Кубка завоевала Татьяна Швыдкина из Брянской области (4,25 м). На третью ступень пьедестала почета поднялась наша Ирина Иванова (4,10 м).