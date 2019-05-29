Юных красноярцев приглашают на выставку-игру «Спортлэнд»

1-2 июня в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) для юных красноярцев и их родителей пройдет выставка-игра «Спортлэнд».

В течение двух дней гости смогут попробовать себя в разнообразных видах спорта, активного досуга и творчества – будут работать около 80 интерактивных площадок. Вся территория выставки будет разбита на тематические зоны.

Организаторы: Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, Дорпрофжел на Красноярской железной дороге и Ассоциация «Город детства» при поддержке министерства спорта Красноярского края и Администрации города Красноярска.

Любителей спорта и активного досуга ждут на площадках локации «Спорт как игра». Здесь можно будет попрыгать на спортивном батуте, пострелять из лука, поиграть в регби, футбол и керлинг, посоревноваться в лазертаге и спортивной эстафете, пройти спортивный квест, попробовать себя в роли пилота картинга, принять участие в мастер-классах по единоборствам, спортивной аэробике, художественной гимнастике и выполнить нормы ГТО.

Детей и родителей, интересующихся современными технологиями, привлекут площадки по робототехнике, а юных исследователей ждут увлекательные физические и химические опыты на площадках «Наукомании».

Тех, кто не может жить без азарта победы, ждут на площадках «Фабрики игр». Здесь можно будет проиграть в настольные игры всей семьей, шахматы, принять участие в стратегических играх. Новинки творческого досуга будут собраны в «Студии креатива» – это более 20 различных мастер-классов, участие в которых поможет раскрыть творческие способности детей и взрослых. Настоящим открытием станет Комната Светового шоу, которая примет артистов оригинального жанра. Зеркальный человек проведет урок по вращению световыми предметами и научит юных гостей создавать собственное световое шоу.

Ярким, красочным событием выставки станет фестиваль «Дети+». Профессиональные шоу-проекты, показательные выступления спортивных школ, артистов оригинального жанра, детские спектакли и новые анимационные программы для детей никого не оставят равнодушными. В рамках фестиваля «Дети+» состоится настоящее воздушное шоу. В течение двух часов профессиональные и юные воздушные гимнасты продемонстрируют все многообразие жанра воздушной гимнастики: полотна, кольца, трапеции.

Площадка «Делай как я» – единая презентационная платформа для новых идей и лучших достижений, которая объединит компании и организации, музыкантов, спортсменов, хореографов, программистов и ораторов.

Лучшие представители оформительского искусства представят зрелищные и творческие локации в фестивале оформительского искусства «Шарикоff», здесь каждый посетитель сможет поучаствовать в голосовании и повлиять на итоги выбора лучшей инсталляции или фотозоны выставки.

Организаторы и партнеры выставки приготовили подарки и сюрпризы для всех посетителей. Каждый день в определенное время будет проводиться акция «Время подарков». Все участники смогут продемонстрировать свои таланты, проявить себя в конкурсах и получить памятный подарок от выставки-игры «Спортлэнд».

1 июня в 15.00 состоится красочная церемония открытия мероприятия.

График работы выставки (павильоны – 2, 4, 5): 1 июня с 12:00 до 20:00, 2 июня с 10:00 до 18:00.