На Кубани в предстоящие выходные стартуют сразу два масштабных турнира - Советский спорт
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29 мая 2019 13:07Краснодарский край

На Кубани в предстоящие выходные стартуют сразу два масштабных турнира

1 и 2 июня во всех муниципальных образованиях региона стартуют Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края.

Соревнования проводятся с целью организации досуга детей и подростков в период летних каникул, популяризации и развития массового футбола и баскетбола в Краснодарском крае, а также выявления талантливых юных спортсменов. Организатор – региональное министерство спорта.

Соревнования проходят в четыре этапа. На первом они проходят внутри городских и сельских поселений. Стоит отметить, что именно стартовый этап собирает наибольшее количество участников (почти 300 тысяч в каждом из турниров). Второй этап – районный, где соревнуются лучшие команды поселений. На третьем этапе в зональных турнирах встречаются сильнейшие команды городов и районов. Победители и призёры зональных турниров выходят в финал, который является завершающим, четвёртым этапом Кубка.

Центральный старт турниру будет дан в Краснодаре. 1 июня в 10:00 начнутся соревнования по уличному баскетболу (ул. Красная (квартал между улицами Пашковской и Длинной), а 2 июня в 10:00 стартует турнир по футболу (спорткомплекс «Покровские озёра», ул. Карасунская набережная, 30).

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