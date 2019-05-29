Никита Шлейхер стал чемпионом России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина

Золотую медаль в этой дисциплине завоевал представитель Татарстана Никита Шлейхер, который набрал 498,70 балла и выполнил условия отбора на чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу. Евгений Кузнецов с результатом 451,10 балла стал обладателем серебряной награды. Замкнул тройку призеров олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров (408,05).

После соревнований Кузнецов признался, что выступал не до конца здоровым, и похвалил прыжки Шлейхера:

«Болячки – они постоянные, залечить их невозможно. Как только начинаешь входить в форму, сразу вылезает старая травма, - сказал спортсмен. - Серебряной медалью я доволен, но особенно порадовал Никита, он показал космические прыжки. Горжусь, что мы с ним в одном бассейне начинали. Мной были допущены определенные ошибки в 4-м, 5-м и 6-м прыжках. Но, я думаю, это можно будет исправить к чемпионату мира. Никита действительно сегодня молодец, было интересно и тяжело бороться с ним».

Кузнецов также дал понять, что не стоит многого ожидать в синхронных прыжках на чемпионате России от его дуэта с Захаровым, который лишь недавно восстановился после травмы:

«С Ильей тренировались неделю. Мы приложим максимум усилий, а что получится, то получится. Илья перенес серьезную операцию и пропустил два месяца. Сложно за две недели собрать программу, размять и закачать ногу. Илье тяжело, но он держится. Не сегодня, не завтра, но через какое-то время он будет в полной боевой готовности», - добавил Кузнецов.