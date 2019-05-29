Казань вновь примет этап Red Bull Air Race - Советский спорт
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29 мая 2019 13:11Татарстан

Казань вновь примет этап Red Bull Air Race

Соревнования пройдут 15-16 июня.

15 и 16 июня в Казани третий год подряд пройдут международные соревнования по авиагонкам Red Bull Air Race, в ходе которых лучшие пилоты на легкомоторных самолетах будут состязаться в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. Гонщики будут соревноваться над акваторией реки Казанки, а основной площадкой просмотра соревнований станет территория у Центра семьи «Казан».

Впервые российский этап чемпионата мира прошел в столице Татарстана в 2017 году. Событие имело огромный успех среди жителей и гостей города: за два года проведения соревнований более 200 000 зрителей пришли посмотреть на захватывающие дух виражи в исполнении ведущих пилотов мира.

В ходе соревнований пилоты на своих легких, маневренных самолетах проходят на время воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, развивая при этом скорость до 370 км/ч и испытывая перегрузки до 12G. Пилот, затративший на прохождение трассы наименьшее время и набравший наименьшее количество штрафных очков, получает призовые баллы по итогам этапа. Чемпионом мира Red Bull Air Race объявляется пилот, набравший наибольшее количество призовых баллов в чемпионате.

Чемпионат мира Red Bull Air Race является серией международных соревнований с участием не менее восьми пилотов в каждом этапе и имеет статус мирового чемпионата, признанного Международной федерацией аэронавтики (FAI).

На первом этапе сезона-2019, который состоялся 8-9 февраля в Абу-Даби, сильнейшим стал чемпион 2017 года Ёсихидэ Муроя (Япония), который на 0,003 сек. опередил действующего чемпиона мира Мартина Шонку (Чехия) и, выиграв гонку, возглавил турнирную таблицу. Третье место по итогам этапа в столице ОАЭ занял американец Майкл Гулиан, который теперь уступает Шонке в общем зачете одно очко.

Лидеры турнирной таблицы чемпионата мира после первого этапа:

1. Ёсихидэ Муроя (Япония) 28 очков
2. Мартин Шонка (Чехия) 22 очка
3. Майкл Гулиан (США) 21 очко

Red Bull Air Race-2019

8-9 февраля: Абу-Даби, ОАЭ
15-16 июня: Казань, Россия
13-14 июля: Озеро Балатон, Венгрия
Даты уточняются: Европа
7-8 сентября: Тиба, Япония
Даты уточняются: Азия
19-20 октября: Индианаполис, США
8-9 ноября: Саудовская Аравия

О чемпионате мира Red Bull Air Race

Чемпионат мира Red Bull Air Race — это авиационная гоночная серия, участники которой соревнуются в скорости, точности прохождения трассы и мастерстве управления самолетами. Пилоты летают над водой и над землей на быстрых, высокоманевренных гоночных самолетах в самых живописных уголках планеты.

Лишь 14 лучших в мире авиаторов допускаются к участию в чемпионате, ведь чтобы разгонять самолеты до 370 км/ч, летая всего в нескольких метрах над поверхностью земли, нужно виртуозно владеть техникой. Все участники чемпионата должны быть в превосходной физической форме: проходя сложнейшие трассы, размеченные надувными пилонами, они испытывают перегрузки до 12 g.

История авиагонок берет начало в 2003 году. С тех пор чемпионат был признан Международной авиационной федерацией, а по всему миру прошло больше 90 гонок. Red Bull Air Race — самое передовое из всех существующих авиационных соревнований, и лучшие пилоты мира расценивают участие в нем как престижный шаг в развитии карьеры.

В 2014 году в программу соревнований был добавлен «Кубок претендентов» Challenger Cup, главная задача которого создать условия для подготовки нового поколения пилотов к участию в классе Master.

Полная информация о чемпионате и все самые свежие новости Red Bull Air Race доступны на официальном сайте www.redbullairrace.com

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