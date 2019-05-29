Шлейхер и Тимошинина завоевали золото ЧР по прыжкам в воду в миксте

Программу первого соревновательного дня завершили парные прыжки (team event), где лучший результат показали Юлия Тимошинина и представитель Татарстана Никита Шлейхер. Спортсмены в сумме набрали 374,20 балла. Вторыми стали Беляева и Илья Молчанов, прыжки которых были оценены в 324,70 балла. Замкнули тройку лидеров с результатом 319,35 балла Игорь Внуков и Виктория Ширинова:

«В целом я довольна своим выступлением. Не получился один прыжок, но это нормально, - прокомментировала Тимошинина результаты в парном прыжке. - Праздновать победу некогда – впереди много запрыгов».

Беляева, в свою очередь, отметила, что сегодняшнее выступление поможет ей подготовиться к прыжкам в других дисциплинах:

«Я очень довольна своим выступлением и результатом своего партнера Молчанова. Перед завтрашним стартом попробовала кое-какие элементы, так что у меня уже не будет такого мандража», - призналась спортсменка.

Юлия Тимошинина в паре с Екатериной Беляевой также стала чемпионкой России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Москвички Беляева и Тимошинина набрали 306,06 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Санкт-Петербурга Анна Конаныхина и Мария Бруенок, записавшие в свой актив 279,84 балла. Воспитанницы пензенской школы Алина Арефьева и Полина Саекова с результатом 268,68 балла поднялись на третью ступень пьедестала.

29 мая на чемпионате России будут разыграны медали в прыжках с трехметрового трамплина у женщин и синхронных прыжках с десятиметровой вышки у мужчин.