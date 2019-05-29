Команда «Енисеюшка» – призер чемпионата мира по рафтингу в спринте - Советский спорт
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29 мая 2019 13:17Красноярский край

Команда «Енисеюшка» – призер чемпионата мира по рафтингу в спринте

В Австралии в провинции Квинсленд на реке Тулли завершились чемпионат и первенство мира по рафтингу в классе судов R6.

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 18 стран.

В женской открытой группе сборную России представляла красноярская «Енисеюшка». Состав команды: Екатерина Кожанова, Валентина Кожанова, Тамара Чугунова, Евгения Котова, Екатерина Шарипова, а также Вера Малахова из города Старый Оскол.

На места на пьедестале в этой категории претендовали 11 экипажей. «Енисеюшка» завоевала серебро в спринте. Золотые медали в этой дисциплине достались сборной Новой Зеландии, бронза у команды Чехии.

Во всех других стартах – многоборье, параллельном спринте, слаломе и длинной гонке – красноярская команда заняла четвертое место.

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