Команда «Енисеюшка» – призер чемпионата мира по рафтингу в спринте

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 18 стран.

В женской открытой группе сборную России представляла красноярская «Енисеюшка». Состав команды: Екатерина Кожанова, Валентина Кожанова, Тамара Чугунова, Евгения Котова, Екатерина Шарипова, а также Вера Малахова из города Старый Оскол.

На места на пьедестале в этой категории претендовали 11 экипажей. «Енисеюшка» завоевала серебро в спринте. Золотые медали в этой дисциплине достались сборной Новой Зеландии, бронза у команды Чехии.

Во всех других стартах – многоборье, параллельном спринте, слаломе и длинной гонке – красноярская команда заняла четвертое место.