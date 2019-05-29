Екатерина Никишева выиграла два золота чемпионата Европы по армрестлингу - Советский спорт
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29 мая 2019 13:19Новосибирская область

Екатерина Никишева выиграла два золота чемпионата Европы по армрестлингу

Екатерина выиграла борьбу и на правой, и на левой руках в весовой категории до 70 кг.

С 15 по 22 мая в греческом городе Лутраки прошёл XXIX чемпионат Европы по армрестлингу, на котором, в составе сборной России выступала наша Екатерина Никишёва.

Спортсменка из Черепанова, заслуженный мастер спорта России прибавила к своей коллекции наград ещё две медали высшей пробы.

Вот что написала Екатерина в своём аккаунте социальной сети Instagram после победы:

– European Armwrestling Championship принёс мне два золота, в борьбе на правой и на левой руке! Ни с чем не сравнимые эмоции и бесценный опыт! Спасибо огромное, всем дорогим мне людям, которые всегда в меня верят, друзьям и знакомым за мощнейшую поддержку, ведь в каждом вашем посыле частичка моей победы!

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