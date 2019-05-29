Чемпионат Омской области по дартсу соберет иногородних спортсменов

Открытый чемпионат региона по дартсу пройдет 1 и 2 июня. На турнир уже зарегистрировались 55 участников из Омской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областей и Красноярского края.
По словам руководителя региональной федерации дартса Евгения Есупова, омский турнир соберет спортсменов высокого уровня, только из Тюмени приедут 13 игроков, явно собирающихся увезти из Омской области несколько медалей. Сильные команды заявили Азовский и Марьяновский районы.
В первый день спортсмены соберутся в азовском спорткомплексе «Штерн», где пройдут соревнования в личном, парном зачетах, а также будет разыгран «Кубок Надежды». Торжественное открытие чемпионата назначено на 12:00.
Во второй день игроки переберутся в омский клуб «Бухта», где турнир продолжится командными соревнованиями. После всех стартов пройдет награждение победителей и призеров.
Организаторы соревнований подготовили для всех желающих и насыщенную культурную программу. В частности, спортсменам предлагают экскурсии с посещением знаковых и интересных мест нашего города – Омской крепости и острога, где отбывал ссылку писатель Федор Достоевский, улицы Тарской с Тарскими воротами, Любинского проспекта и Камергерского переулка.
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