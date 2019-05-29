Выпускной бал прошел для более 400 молодых казанских спортсменов

Более 400 воспитанников казанских спортивных школ отметили сегодня выпускной. На площадке около театра им.Камала легкоатлеты, гребцы, пловцы, гимнасты и другие спортсмены получили дипломы об окончании спортивных школ. В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя Исполкома Казани Рустем Гафаров, заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, президенты федераций различных видов спорта и депутаты Казанской городской Думы.

Как рассказала председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова, спортивный выпускной стал традиционным и сегодня проходит уже в четвертый раз. «Здесь мы вручаем ребятам дипломы об окончании спортивной школы, где также указаны разряды, которых они достигли за эти годы. Этот документ пригодится им при поступлении в высшие учебные заведения», - пояснила она.

«Желаю, чтобы вы смогли сохранить те навыки, которые привили вам тренеры и команда во время обучения в школе. Пусть будет как можно больше побед в вашей жизни!» - обратился к казанским спортсменам Рустем Гафаров.

Для ребят обучение в спортивной школе, безусловно, не проходит бесследно. Это подтвердил воспитанник СШОР «Атлетика» Марк Бурдин, получивший сегодня свой выпускной диплом. Юноша уверен, что благодаря спорту его ждет яркое будущее. «Я занимаюсь десятиборьем уже на протяжении 9 лет. Пока не буду говорить, что будет дальше, но благодаря спорту я смогу получить высшее образование в лучших вузах», - рассказал он. Отметим, что за 9 лет Марк неоднократно становился чемпионом на детских соревнованиях «Шиповка юных», а в последнее время завоевывает призовые места и на взрослых турнирах.

Отдельное внимание на спортивном выпускном уделили тренерам, которые все эти годы готовили спортсменов, поддерживали их и помогали достигать новых высот. «Хочу поблагодарить всех тренеров за их титанический труд. Уверен, что благодаря нашей совместной работе татарстанских ребят будут ждать новые победы», - сказал Айрат Ахмеров.