Хоккеисты «Динамо-Казань» встретились с воспитанниками школы-интерната №11 - Советский спорт
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29 мая 2019 14:45Татарстан

Хоккеисты «Динамо-Казань» встретились с воспитанниками школы-интерната №11

Встречи с подшефным заведением, где воспитываются дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, хоккеисты проводят в течение последних десяти лет.

Спортивные состязания, танцы, конкурсы, шоу мыльных пузырей, игра в футбол и подарки – так хоккейный клуб «Динамо-Казань» поздравил своих особенных болельщиков с предстоящим праздником – Днём защиты детей. 28 мая в гости к профессиональным спортсменам пришли воспитанники школы-интерната №11.

Встречи с подшефным заведением, где воспитываются дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, хоккеисты проводят в течение последних десяти лет. Каждое такое мероприятие становится значимым событием, как для динамовцев, так и для воспитанников интерната. Традиционное общение с подшефными хоккеисты проводят регулярно – в дни праздников, посещая их, проводя товарищеские матчи по футболу, «Веселые старты», благотворительные акции, организовывая для них новогодние карнавалы, катание на коньках и, конечно же, преподнося подарки. Не остаются в долгу и дети, они всегда с радостью встречают хоккеистов, рассказывают им о себе и своей школе, а в дни проведения чемпионата России становятся активными болельщиками команды на трибунах стадиона «Ракета», где и состоялась их очередная встреча.

От имени всех хоккеистов и спортивного общества «Динамо» Татарстана директор клуба Валерий Носов поздравил ребят с праздником и с окончанием учебного года, также пожелал выпускникам успехов на экзаменах.

Праздник начался со спортивных состязаний, эстафеты перекликались с танцами и интеллектуальными конкурсами, в которых также принимали участие игроки основного состава и молодежная команда «Динамо-Казань». После веселого шоу мыльных пузырей, ребята сыграли со спортсменам в футбол.

Сфотографировавшись на память, поблагодарив ребят за поддержку команды в хоккейном сезоне, пожелав отличных каникул и раздав подарки, динамовцы попрощались с ребятами. И обещали приехать к ним в гости, а также пригласить к себе на игры в предстоящем спортивном сезоне.

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