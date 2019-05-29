В Казани проходит первенство Татарстана по теннису среди юношей и девушек до 17 лет

В соревнованиях на кортах Казанской академии тенниса принимают участие 55 спортсменов (23 юноши, 32 девушки) из Кирова, Чебоксар, Тольятти, Казани, Москвы, Высокой Горы, Оренбурга, Тюмени, Альметьевска, Ижевска, Череповца, Сыктывкара и Екатеринбурга.
Финальные матчи начнутся 31 мая в 10:00.
Актуальное расписание, сетку турнира и прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.
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