Спортивная аэробика: награды чемпионата Европы и успешный дебют

На помосте Национальной гимнастической арены Азербайджана вели борьбу за награды более 300 спортсменов из 22 стран.
В составе сборной России выступали 18 человек, в том числе трое представителей Новосибирской области – Екатерина Баранова, Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев.
Татьяна Конакова завоевала серебро в индивидуальном выступлении. Победу в этом виде программы одержала также россиянка – Екатерина Пыхтова, представляющая Санкт-Петербург. Обе девушки в финале набрали одинаковое количество баллов. Но у соперницы оказалась выше оценка за исполнение (всего на 0,05 балла!) – в итоге ей присудили первенство, а сибирячка поднялась на вторую ступень пьедестала. Тем не менее это своеобразная победа: никогда еще новосибирские аэробисты не занимали призовых мест на европейском чемпионате в дисциплине «соло». К тому же Татьяна впервые выступила в индивидуальной программе на международных соревнованиях – дебют получился успешным. Тройку лидеров замкнула среди девушек-солисток Дарина Пашова (Болгария).
Также Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев боролись за награды в парном выступлении. По итогам полуфинала наш дуэт занял второе место, затем новосибирцы продолжили борьбу в финале, но допустили несколько ошибок и пробиться в призеры уже не смогли.
Кроме того, досадная ситуация сложилась у Екатерины Барановой. Фактически она в составе национальной сборной завоевала золото в дисциплине «степ». Но случилось так, что выступали в данной дисциплине всего две страны – Россия и Украина (другие заявленные участники этого вида программы по тем или иным причинам снялись с соревнований). Как рассказала тренер новосибирских спортсменов Любовь Матвеева, в итоге было принято решение медали в дисциплине «степ» – из-за малого количества стран-соперниц – вообще не вручать…
Зато успех ждал сборную нашей страны в общекомандном зачете. Россияне здесь уверенно одержали победу, оставив на второй и третьей ступенях пьедестала Румынию и Венгрию соответственно. Чемпионами Европы в команде стали и новосибирцы – Екатерина Баранова, Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев.
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