В Казани завершились гонки III этапа Премьер дивизиона Национальной парусной Лиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 мая 2019 15:43Татарстан

В Казани завершились гонки III этапа Премьер дивизиона Национальной парусной Лиги

Победителем казанского этапа Премьер дивизиона стала команда Sail&Sea Василия Харабардина.

Крупнейший парусный проект России Национальная парусная Лига уже начал покорять жителей Казани своей красотой и величием. Невероятный по масштабам парусный праздник посетил столицу Республики Татарстан впервые в истории города. Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики Татарстан. Генеральный партнер проекта – АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Первые гонки НПЛ прошли на озере Нижний Кабан с 23 по 26 мая – участниками парусных баталий стали экипажи Премьер дивизиона проекта. Эстафетную палочку принимают участники Высшего дивизиона, которые уже с 29 мая начнут свои тренировочные заезды.

В первой группе соревнующихся, в Премьер дивизионе Лиги, борьба получилась очень плотной, интересной и непредсказуемой. В соревновании принимали участие 14 экипажей, из которых 13 экипажей участники рейтинга сезона Премьерки, а 1 команда выступала под флагом «гостевой», чьи результаты не учитывались в финальном протоколе.

Фактическим победителем III этапа Премьер дивизиона Лиги стала как раз гостевая команда ZID art Sailing Team рулевого Зорана Пауновича. В этом нет ничего удивительного, ведь этот экипаж далеко не новички НПЛ, а одни из лидеров рейтинга Высшего дивизиона. Участники приехали в Казань для участия в гонках Премьер Лиги, чтобы потренироваться и достойно выступить в своих главных стартах.

Принимая во внимания правила Национальной парусной Лиги, результаты гостевой команды не учитывались, а это значит, что главные трофеи регаты были разыграны среди команд общего зачета дивизиона.

По результатам трех гоночных дней, в течение которых было проведено 36 гонок, победителем Премьер дивизиона стала команда Sail&Sea Василия Харабардина. С серебряными медалями уехал московский экипаж UGAR Crew рулевого Руслана Якупова. Третье место у команды «Добрыня» Екатерины Столбневой.

Стоит отметить, что на призовые места претендовали почти все участники регаты – почти у каждой был хоть один первый приход в гонках, что в очередной раз показывает высочайший уровень подготовки команд Национальной парусной Лиги.

Парусный праздник не покидает Казань. Всю неделю с 28 по 30 мая участники Высшего дивизиона проекта будут тренироваться перед стартом своего этапа. Гонки для этих команд пройдут с 31 мая по 2 июня.

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г.Камала 31 мая в 10:00.

1 июня, в честь Дня защиты детей, акватория озера Нижний Кабан заполнится участниками еще двух парусных соревнований: в борьбу за медали вступят участники Детского дивизиона Лиги и Первенства Республики Татарстан по парусному спорту. Таким образом, 1 и 2 мая в Казани соберется беспрецедентное количество яхтсменов – около 300 человек. Торжественное открытие детских и юношеских соревнований пройдет 1 июня в 11:00 на площади театра им. Г.Камала, а 2 июня, там же, в 18:00 состоится торжественная церемония закрытия Национальной парусной Лиги.

Организаторы проекта подготовили жителям и гостям Казани не только водный праздник, но и обширную тематическую береговую программу. На площади у театра 31 мая и 1 июня будут работать различные тематические площадки, проводиться конкурсы и мастер-классы.

28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
28/05 20:00Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.
28/05 07:30Хоккей
Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутымТарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
29/05 08:00Футбол
Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флагГлавный тренер сборной Армении прокомментировал решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/05 22:00Теннис
Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.
29/05 11:00Футбол
Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/05 19:15Хоккей
Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
27/05 23:15Хоккей
«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон».
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
28/05 01:30Хоккей
«Это не мой кокаин!» Хоккеист сборной России попал на скандальное видеоЕдва мы отошли от поражения в полуфинале словацкого ЧМ, как российских болельщиков ждал новый удар. Один из лидеров команды, чемпион НХЛ и центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был замечен на видео в непосредственной близости от белого порошка, очень похожего на кокаин…
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
Новости
16:23 Футбол Аньелли встретился с Сарри в Баку, поселившись в одном отеле с «Челси»
16:20 Футбол Капитан «Порту» близок к переходу в «Атлетико»
16:12 Теннис Надаль победил Мадена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
16:10 Футбол Гендиректор «Ростова» ушел из клуба
16:01 Футбол Маслов покинул «Ростов»
16:01 Футбол Денисов официально завершил карьеру
15:53 Футбол Блаттер подаст суд на Инфантино
15:35 Футбол Корян может остаться в «Химках», подписав полноценный контракт с клубом
15:30 Футбол Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга»
15:22 Хоккей Гарпенлев возглавил сборную Швеции
15:14 Хоккей Александр Медведев: Уверен, место «Слована» скоро будет занято новым клубом
15:04 Баскетбол Илона Корстин: Вряд ли в ближайшее время будет стоять вопрос о расширении Единой лиги
15:04 Футбол Рамиль Шейдаев: То, что Мхитарян не приехал в Баку – это неправильно
14:57 Футбол Ривалдо: Бразилия уверенно победит на Кубке Америки, а Неймар станет лучшим игроком
14:51 Футбол Рамиль Шейдаев: Турецкие фанаты – психи в хорошем смысле слова
14:49 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Пока выступаю в этом сезоне посредственно
14:34 Футбол «Зенит» упразднил должность президента клуба
14:29 Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Эстерсунда»
14:05 Хоккей «Динамо» (Рига) подписало защитника «ХВ-71»
13:57 Хоккей Овечкин начнет тай-брейк финала московского этапа FIDE
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика