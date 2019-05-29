В Казани завершились гонки III этапа Премьер дивизиона Национальной парусной Лиги

Крупнейший парусный проект России Национальная парусная Лига уже начал покорять жителей Казани своей красотой и величием. Невероятный по масштабам парусный праздник посетил столицу Республики Татарстан впервые в истории города. Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики Татарстан. Генеральный партнер проекта – АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Первые гонки НПЛ прошли на озере Нижний Кабан с 23 по 26 мая – участниками парусных баталий стали экипажи Премьер дивизиона проекта. Эстафетную палочку принимают участники Высшего дивизиона, которые уже с 29 мая начнут свои тренировочные заезды.

В первой группе соревнующихся, в Премьер дивизионе Лиги, борьба получилась очень плотной, интересной и непредсказуемой. В соревновании принимали участие 14 экипажей, из которых 13 экипажей участники рейтинга сезона Премьерки, а 1 команда выступала под флагом «гостевой», чьи результаты не учитывались в финальном протоколе.

Фактическим победителем III этапа Премьер дивизиона Лиги стала как раз гостевая команда ZID art Sailing Team рулевого Зорана Пауновича. В этом нет ничего удивительного, ведь этот экипаж далеко не новички НПЛ, а одни из лидеров рейтинга Высшего дивизиона. Участники приехали в Казань для участия в гонках Премьер Лиги, чтобы потренироваться и достойно выступить в своих главных стартах.

Принимая во внимания правила Национальной парусной Лиги, результаты гостевой команды не учитывались, а это значит, что главные трофеи регаты были разыграны среди команд общего зачета дивизиона.

По результатам трех гоночных дней, в течение которых было проведено 36 гонок, победителем Премьер дивизиона стала команда Sail&Sea Василия Харабардина. С серебряными медалями уехал московский экипаж UGAR Crew рулевого Руслана Якупова. Третье место у команды «Добрыня» Екатерины Столбневой.

Стоит отметить, что на призовые места претендовали почти все участники регаты – почти у каждой был хоть один первый приход в гонках, что в очередной раз показывает высочайший уровень подготовки команд Национальной парусной Лиги.

Парусный праздник не покидает Казань. Всю неделю с 28 по 30 мая участники Высшего дивизиона проекта будут тренироваться перед стартом своего этапа. Гонки для этих команд пройдут с 31 мая по 2 июня.

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г.Камала 31 мая в 10:00.

1 июня, в честь Дня защиты детей, акватория озера Нижний Кабан заполнится участниками еще двух парусных соревнований: в борьбу за медали вступят участники Детского дивизиона Лиги и Первенства Республики Татарстан по парусному спорту. Таким образом, 1 и 2 мая в Казани соберется беспрецедентное количество яхтсменов – около 300 человек. Торжественное открытие детских и юношеских соревнований пройдет 1 июня в 11:00 на площади театра им. Г.Камала, а 2 июня, там же, в 18:00 состоится торжественная церемония закрытия Национальной парусной Лиги.

Организаторы проекта подготовили жителям и гостям Казани не только водный праздник, но и обширную тематическую береговую программу. На площади у театра 31 мая и 1 июня будут работать различные тематические площадки, проводиться конкурсы и мастер-классы.