Казанское «Динамо» на своем поле во второй раз подряд разгромило «Тану»

Весенняя часть чемпионата России завершена, и в розыгрыше наступает пауза до августа, которая связана с играми национальной сборной в международных турнирах. Казанское «Динамо» с 18 очками, имея два матча в запасе, уходит на перерыв с довольно большим отрывом от ближайших преследователей – команды «Динамо-Строитель», набравшей в 8 играх 12 очков.
Напомним, что в составе сборной России выступают 7 представителей клуба «Динамо-Казань». В ближайшее время игроки отправятся на сборы, а затем примут участие в матчах Мировой хоккейной серии.
Розыгрыш внутреннего первенства возобновится лишь в августе. 10 и 11 числа казанцы сыграют на выезде с «Динамо-ЦОП-Москомспорт». Ближайшие домашние матчи состоятся 17 и 18 августа, татарстанской команде будет противостоять «Динамо» из Электростали. Решающий этап чемпионата России – «Финал четырех» – пройдет с 25 по 29 октября.
Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатовСовет директоров «Спартака» решился на кардинальные перемены только в административном блоке. Строительство новой команды доверено Кононову. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. «Витесс» проиграл «Утрехту». Слуцкий уступил Адвокату место в Лиге Европы«Витесс» во главе с российским тренером не смог опередить «Утрехт» голландского мэтра в борьбе за бонусную путевку в еврокубок. Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира. Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты. Hello, Baku! Лондонское дерби – на берегу КаспияСегодня английские «Челси» и «Арсенал» побьются за победу в финале Лиги Европы в столице Азербайджана «Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лигиПеред вечером закрытия 12-го сезона КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов. Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флагГлавный тренер сборной Армении прокомментировал решение одного из лидеров «Арсенала» Генриха Мхитаряна не приезжать в Баку на финал Лиги Европы. Игорь Ефремов: ФНЛ не может всем своим клубам построить стадионы как к ЧМ-2018Президент ФНЛ рассказал о командах, которые получили повышение в классе и ее покинули, а также о новых участниках лиги. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Есть билеты и пиво, нет Мхитаряна и жары. Как Баку живет за сутки до финала ЛЕГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко делится впечатлениями от Баку накануне финала второго по значимости клубного турнира Европы. Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019. Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель. Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.