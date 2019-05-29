Казанское «Динамо» на своем поле во второй раз подряд разгромило «Тану»

Весенняя часть чемпионата России завершена, и в розыгрыше наступает пауза до августа, которая связана с играми национальной сборной в международных турнирах. Казанское «Динамо» с 18 очками, имея два матча в запасе, уходит на перерыв с довольно большим отрывом от ближайших преследователей – команды «Динамо-Строитель», набравшей в 8 играх 12 очков.

Напомним, что в составе сборной России выступают 7 представителей клуба «Динамо-Казань». В ближайшее время игроки отправятся на сборы, а затем примут участие в матчах Мировой хоккейной серии.

Розыгрыш внутреннего первенства возобновится лишь в августе. 10 и 11 числа казанцы сыграют на выезде с «Динамо-ЦОП-Москомспорт». Ближайшие домашние матчи состоятся 17 и 18 августа, татарстанской команде будет противостоять «Динамо» из Электростали. Решающий этап чемпионата России – «Финал четырех» – пройдет с 25 по 29 октября.