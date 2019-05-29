Победителя краевого фестиваля ГТО среди студентов вузов определили в Приморье

Студенты ведущих вузов Приморья 18-24 лет состязались в силе, скорости и ловкости.

Напутствовала участников титулованная приморская спортсменка, чемпионка мира, Европы и России по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса Валерия Тимощук. Она подчеркнула важность занятий физической культурой и спортом и пожелала студентам не останавливаться на достигнутом.

В программу соревнований вошли девять тестов – отжимание, пресс, плавание, бег на короткие и длинные дистанции, метание снаряда, подтягивание на перекладине, наклон и стрельба из пневматического оружия.

По словам главного судьи регионального центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Приморского края Максима Леоновца, набранные каждым участником баллы идут в общекомандный зачет.

После подведения итогов фестиваля победителем в личных выступлениях среди девушек назвали студентку Дальневосточного федерального университета Елену Богданову. Второе место заняла Дарья Матлак из Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Среди юношей весь пьедестал заняли студенты Дальрыбвтуза. Победителем стал Тихон Перелыгин, серебряным призером – Тимофей Федотов, бронзовым – Евгений Пономаренко.

В командном зачете победу одержала сборная Дальрыбвтуза, которая помимо медалей и кубков от краевого департамента физической культуры и спорта получила право представить Приморье на Всероссийском финале фестиваля «ГТО в студенческую жизнь».

Отметим, в 2019 году в стране отмечается пятилетие подписания Президентом РФ Владимиром Путиным Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».