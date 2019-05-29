Баскетболисты Коми стремятся к победе на летней Спартакиаде учащихся России

Баскетболисты Республики Коми 2004-2005 г.р. принимают участие во II этапе IX летней Спартакиады учащихся России.

В центре Новгородской области выступают наши юноши. На одном паркете с ними играют сборные Мурманской, Калининградской, Псковской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Архангельской областей и республики Карелия. В настоящий момент наша команда лидирует в группе Б. Вчера, 28 мая, они провели два матча, одержав победу и поражение. Сегодня команда Коми взяла верх над Калининградской областью со счетом 63:56.

Соревнования среди девушек проходят в Вологде. Кроме команды Коми, к победе стремятся баскетболистки Карелии, а также Псковской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областей. Первый матч нашей команды оказался неудачным, они уступили хозяевам паркета. Но вторая игра, прошедшая сегодня, принесла Коми уверенную победу со счетом 64:35.

Среди девушек победитель станет известен 30 мая. Юношам предстоит больше матчей и финал состоится лишь 2 июня.