Крымские спортсмены выиграли три медали Кубка России по легкой атлетике

В первый день турнира Алексей Сокирский показал третий результат в метании молота, отправив снаряд на 74,54 метра. Это позволило нашему атлеты выиграть бронзу Кубка России.

Во второй соревновательный день вторую медаль Республики Крым принесла Вера Ребрик. Она заняла второе место в метании копья. Ребрик показала результат 57,04 метра. Крымская спортсменка проиграла Марии Рыбниковой, которая заняла первое место, всего 15 сантиметров.

Спринтер Руслан Перестюк пробежал 200 метров за 21 секунду и выиграл бронзу Кубка России по легкой атлетике. Серебряному призеру Андрею Лукину крымчанин уступил 4 сотых, победителю Данилу Рослякову — 7.