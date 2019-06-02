Татарстанские рапиристки завоевали «золото» Первенства Европы среди молодежи

Начали турнир россиянки с уверенной победой над сборной Венгрии – 45:40. После пятого боя преимущество нашей сборной достигло десяти уколов, и лишь в самой концовке встречи венгерки сумели сократить разрыв в счете.

И в полуфинальном поединке со сборной Италии наши рапиристки постоянно вели в счете. Правда, к последнему кругу итальянки сократили отставание до двух уколов – 28:26. Но сначала Юсова добавила к нему еще укольчик, выиграв у Клаудии Бореллы – 4:3, а окончательно все по своим местам расставила Абдрахманова, обыгравшая Элизабетту Бьянчин – 8:2 и 40:31. Сундучкова позволила Эрике Чипрессе выиграть бой – 5:7, но не сражение – 45:38 в пользу сборной России.

В финале с француженками россиянки повели с самого начала. Но серьезный отрыв сумела создать в четвертом бою Абдрахманова, обыгравшая Розену Кастанье – 7:3, после чего счет стал 16:10 в пользу россиянок. К последнему кругу француженки чуть сократили разрыв в счете – 27:22. Но финишировали россиянки выше всяких похвал. Сначала Юсова нанесла три безответных укола Морган Патру, Абдрахманова обыграла Констанс Катарци – 2:1, а победную точку в бою с победительницей турнира в личном первенстве Солен Бутрийе поставила Александра Сундучкова – 13:8, и общая победа сборной России – 45:31.