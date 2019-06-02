Кубок Александра Шлеменко достался авторской школе «Шторм»

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Смолов отжег по поводу выбежавшей болельщицы, а сборная встретила Комличенко В воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужик Нападающий сборной России Федор Смолов после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку» Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема? Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».

Чужие здесь не ходят. Почему у «Тоттенхэма» не было ни полшанса Юрий Цыбанев – о великой тайне Лиги чемпионов.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановиться Всего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал» Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».