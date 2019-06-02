Кубок Александра Шлеменко достался авторской школе «Шторм»

В Омском велотреке завершились соревнования Открытого областного турнира по ММА имени Александра Шлеменко. С каждым годом на соревнования приезжает все больше участников. На этот раз за медали боролись около 400 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и Красноярского края. За финальными поединками именного турнира наблюдал и сам Александр Шлеменко – мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, боец смешанного стиля, двукратный победитель Гран-при Bellator, чемпион мира по профессиональному панкратиону. Почетными гостями соревнований стали министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, заместитель директора Фонда поддержки социальных инициатив «Родные города» Владимир Шутилин, вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев, чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Корешков, победитель международных турниров по ММА Александр Сарнавский, директор авторской школы «Шторм» Иван Колесник, директор областного ЦСП Андрей Ежов, руководитель федерации карате Александр Окунев, директор ДЮСШ № 28 Илья Болотов.
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