Сразу 3 клуба из Казани претендуют на попадание в европейскую конференцию

Сегодня в столице Татарстана, в рамках всероссийского фестиваля «Наш выбор – спорт!» определились первые победители отборочного турнира «Запад».

Его участниками являются студенты Поволжского, Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного, а также Южного федеральных округов. Атлеты проходят соревнования по кроссфиту, волейболу, русскому силомеру и другим дисциплинам. Победители состязаний войдут в состав сборной, которая представит европейский регион на всероссийском клубном турнире Ассоциации студенческих спортивных клубов России «Восток vs Запад».

Накануне претенденты на попадание в западную конференцию прошли заочный отбор. В итоге в столице Летней Универсиады встретились представители 16 клубов из 14 регионов России, среди которых – Краснодарский край, Белогородская, Воронежская, Нижегородская, Самарская область и другие.

Команды клубов состоят из 10 человек, причем в каждой – не менее 3 девушек. Атлетам предстоит показать свою универсальность: хорошие результаты они должны продемонстрировать как в игровых, так и в скоростно-силовых видах спорта.

Сегодня определились победители и призеры в волейболе, бадминтоне и перетягивании каната. Ими стали сразу 3 студенческих спортивных клуба из Казани: «КАИ Зилант», «Академия» и «Казанские юлбарсы» и другие. Однако у остальных все еще есть шанс попасть в состав европейской конференции – впереди их ждет состязания по кроссфиту и русскому силомеру, результаты которых могут кардинально изменить ситуацию.

Победителями станут 4 клуба, участники которых наберут наибольшее количество баллов в общекомандном зачете. Все соревнования турнира «Запад» проходят в Деревне Универсиады, а также на спортивных площадках Казанского федерального университета.

Накануне в Сибири, в столице Зимней Универсиады 2019 была определена сборная конференции «Восток». В нее вошли команды Омска, Новосибирска, Республики Тувы, а также хозяева турнира – Красноярск.

АССК России впервые поделила студенческие спортивные клубы на европейскую и азиатскую конференции: в этом году их противостояние разрешится осенью в Москве.