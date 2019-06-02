Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходили в Великом Новгороде - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 июня 2019 22:34Республика Коми

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходили в Великом Новгороде

В центре Новгородской области выступали наши юноши.
На одном паркете с ними играли сборные Мурманской, Калининградской, Псковской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Архангельской областей и республики Карелия.
По итогам турнира баскетбольная команда Республики Коми завоевала бронзу. В матче за третье место наши юноши обыграли сборную Вологодской области - 70:52. Победителями же стали баскетболисты из Карелии, одолевшие в финале архангелогородцев.
Соревнования среди девушек до 16 лет проходили в Вологде. Кроме команды Коми, за медали боролись баскетболистки Карелии, а также Псковской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областей.
В финальной игре наши спортсменки уступили команде Вологодской области 76:43 и в итоге заняли второе место. Замкнули тройку баскетболистки из Псковской области, победившие команду Ленинградской области.
Отметим, что два игрока команды Республики Коми попали в символическую пятерку турнира. Ирина Ильинова признана лучшим атакующим защитником, а Анна Киреева стала лучшей центровой.

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