Тысячи сыктывкарцев посетили праздник спорта - Советский спорт
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02 июня 2019 22:37Республика Коми

Тысячи сыктывкарцев посетили праздник спорта

В полдень Кировский парк столицы Коми превратился в одну большую праздничную площадку, на которой с показательными номерами выступили футболисты, каратисты, танцоры, баскетболисты, боксеры и многие другие. Зрители смогли поучаствовать в веселых стартах, поиграть в бадминтон, покорить скалодром.

На празднике «Детство, юность, спорт», который стал продолжением Дня защиты детей, отмечавшемся накануне, посмотреть показательные выступления юных спортсменов и профессионалов, а также поучаствовать в мастер-классах от ведущих наставников региональных спортивных школ пришли тысячи сыктывкарцев целыми семьями.

Самые сильные могли попробовать свои силы в пауэрлифтинге, а для тех, кто решил приобщиться к ГТО, работала отдельная площадка. Все желающие могли пройти некоторые виды тестирования и получить информацию о том, как получить знак отличия.

Также в Кировском парке были доступны специальные зоны для катания на велосипедах и самокатах, электромобили и огромный батут, очередь к которому не заканчивалась на протяжении всего праздника.

Юные гости с удовольствием рисовали на асфальте и постигали азы новой для себя игры – бочча.

Как и обещали организаторы, в обмен на флаеры все зрители получили сладкие бонусы в виде бесплатного мороженого, лимонада и морса.

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