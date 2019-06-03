Представители Краснодарского края выступили на этапе КМ по гребле на байдарках и кано

В составе российской сборной на этом турнире выступили три представителя кубанской школы гребли – брюховчанин Павел Петров, краснодарка Олеся Ромасенко и Александр Коваленко из Динской. Все трое состязались за награды в гребле на каноэ на различные дистанции.

По итогам этапа в активе кубанцев награды в четырёх видах программы – «серебро» и три «бронзы». Отличились все три гребца.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Смешанный экипаж, каноэ-двойка, 500 метров

3 место – Петров Павел (Брюховецкая)/Ромасенко Олеся (Краснодар).

Женщины, каноэ-двойка, 500 метров:

3 место – Ромасенко Олеся (Краснодар)

Мужчины, каноэ – двойка, 200 метров

2 место – Коваленко Александр (Динская)

Мужчины, каноэ-двойка, 500 метров

3 место – Петров Павел (Брюховецкая)