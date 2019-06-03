Вяземский богатырь – сильнейший мас-рестлер Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июня 2019 16:19Смоленская область

Вяземский богатырь – сильнейший мас-рестлер Европы

26 мая в Риге в центре отдыха «LIDO» завершился чемпионат Европы по мас-рестлингу (якутская борьба) среди мужчин и женщин в абсолютной весовой категории.

На чемпионате Европы выступали 26 спортсменов из 11 стран - Латвии, Болгарии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Литвы, Польши, России, Словакии и Украины. У мужчин заявились 16 участников, у женщин - 10 участниц, который вышли на помост мас-рестлинга в столице Латвии, чтоб в спортивных сражениях завоевать титул самого сильного, самого выносливого, самого умного спортсмена в новом, набирающем обороты, виде спорта.

Соревнования проходили на открытом воздухе. Погодные условия, прямо скажем, были не очень благоприятными. С утра небо затянули серые тучи, подул прохладный ветер, казалось вот-вот зарядит дождь. Но, несмотря на капризы погоды, все участники вышли на старт. И в назначенное время в соревновательной зоне комплекса «Лидо» закипели нешуточные страсти.

В соревнованиях фаворитами чемпионата Европы в абсолютной весовой категории (минимальный вес - 90 кг) среди мужчин являлись титулованный российский мас-рестлер, неоднократный чемпион мира и Европы Колибабчук Виктор и действующий чемпион мира украинец Олег Сылка. Они подтвердили свой класс. По итогам предварительных поединков Колибабчук и Сылка уверенно вышли в финал. А в решающей схватке высокорослый россиянин дважды оказался сильнее украинца, победил 2-0 и выиграл золотую медаль чемпионата Европы. Серебро - у Сылки. Успешно выступил Попов: латвийский мас-рестлер одержал несколько красивых побед и в итоге вместе со словаком Петером Пухом завоевал по бронзовой награде.

02/06 16:30Футбол
Смолов отжег по поводу выбежавшей болельщицы, а сборная встретила КомличенкоВ воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
31/05 16:46Хоккей
Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
02/06 13:30Футбол
Резиновые дубинки, красный хор и полуобженка. Что окружало финал Лиги чемпионовВ субботу в финале Лиги чемпионов-2019 «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэи» 2:0 и в шестой раз завоевал почетный трофей. Корреспондент «Советского спорта» был на стадионе «Ванда Метрополитано» и все видел своими глазами.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
02/06 14:00Футбол
Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальныеВратарь сборной России поделился впечатлениями от пребывания в сборной России, а также от финала Лиги чемпионов.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
03/06 16:30Футбол
Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватаетДиректор «Чертаново» Николай Ларин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, почему его команда откликнулась на приглашение провести товарищеский матч со сборной России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
Новости
17:24 Футбол Чалов забил пятый гол в ворота «Чертаново»
17:02 Футбол Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии
17:01 Футбол Директор ФШ «Чертаново» Николай Ларин: Надеюсь, «Чертаново» сегодня забьет
16:57 Футбол Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси»
16:52 Футбол Россия – «Чертаново»: Головин забил третий мяч
16:44 Футбол Месси выступает против трансфера Гризманна, и советует «Барселоне» вернуть Неймара
16:37 Футбол Россия – «Чертаново»: Гилерме отразил пенальти, Миранчук удвоил преимущество сборной
16:32 Футбол Россия – «Чертаново»: Газинский получил травму, его заменил Ахметов
16:28 Футбол «Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото)
16:21 Теннис Джокович – первый в истории, кто 10 лет подряд играет в ¼ финала «Ролан Гаррос»
16:13 Футбол Россия – «Чертаново»: Дзюба открыл счет на 7-й минуте матча
16:09 Футбол «Рубин» объявил об уходе Устинова
16:06 Футбол Мишель Платини: Инфантино десять лет рвало на ФИФА
15:55 Футбол Россия – «Чертаново»: Братья Миранчуки выйдут с первых минут
15:52 Хоккей Варламов может продолжить карьеру в другом клубе НХЛ
15:44 Теннис Джокович обыграл Штруффа и вышел в ¼ финала «Ролан Гаррос»
15:40 Теннис Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем
15:36 Футбол «Фиорентина» выступила с официальным заявлением о возможной продаже Кьезы
15:23 Баскетбол Тимма не поможет «Химкам» в финальной серии Единой лиги с ЦСКА
15:18 Футбол Алана Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика