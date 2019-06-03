Вяземский богатырь – сильнейший мас-рестлер Европы

На чемпионате Европы выступали 26 спортсменов из 11 стран - Латвии, Болгарии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Литвы, Польши, России, Словакии и Украины. У мужчин заявились 16 участников, у женщин - 10 участниц, который вышли на помост мас-рестлинга в столице Латвии, чтоб в спортивных сражениях завоевать титул самого сильного, самого выносливого, самого умного спортсмена в новом, набирающем обороты, виде спорта.

Соревнования проходили на открытом воздухе. Погодные условия, прямо скажем, были не очень благоприятными. С утра небо затянули серые тучи, подул прохладный ветер, казалось вот-вот зарядит дождь. Но, несмотря на капризы погоды, все участники вышли на старт. И в назначенное время в соревновательной зоне комплекса «Лидо» закипели нешуточные страсти.

В соревнованиях фаворитами чемпионата Европы в абсолютной весовой категории (минимальный вес - 90 кг) среди мужчин являлись титулованный российский мас-рестлер, неоднократный чемпион мира и Европы Колибабчук Виктор и действующий чемпион мира украинец Олег Сылка. Они подтвердили свой класс. По итогам предварительных поединков Колибабчук и Сылка уверенно вышли в финал. А в решающей схватке высокорослый россиянин дважды оказался сильнее украинца, победил 2-0 и выиграл золотую медаль чемпионата Европы. Серебро - у Сылки. Успешно выступил Попов: латвийский мас-рестлер одержал несколько красивых побед и в итоге вместе со словаком Петером Пухом завоевал по бронзовой награде.