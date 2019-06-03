Роман Аношкин выиграл серебро на Кубке мира - Советский спорт
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03 июня 2019 16:22Омская область

Роман Аношкин выиграл серебро на Кубке мира

А ближайший резерв омских гребцов отличился на первенстве России.

В немецком Дуйсбурге прошел второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Турнир собрал более 200 спортсменов из стран, культивирующих этот вид спорта, – Германии, России, Австралии, Бразилии, Белоруссии, Польши, Литвы, Венгрии, Канады и других.

В составе сборной России выступили представители омского областного Центра спортивной подготовки Анастасия Панченко, Роман Аношкин, Владислав Литовка и Вера Собетова. В тройку призеров удалось войти заслуженному мастеру спорта, серебряному призеру Олимпийских игр-2016 Роману Аношкину. Титулованный омский гребец стал вторым в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м, уступив только призеру Игр в Лондоне и Рио, четырехкратному чемпиону мира Йозефу Досталю из Чехии.

В шаге от пьедестала остановились Анастасия Панченко и Вера Собетова, занявшие четвертое место в байдарке-четверке на 500 м. Также в финальном заезде в байдарке-двойке вместе с Романом Аношкиным выступил Владислав Литовка, заняв седьмое место.

Чуть ранее молодые омские гребцы Алексей Шишкин и Екатерина Мещерякова выступили на первенстве России среди спортсменов до 19-ти лет. Сыну известных родителей – спортсменки Татьяны Тищенко и тренера Александра Шишкина – удалось собрать весь комплект медалей. Алексей стал победителем в байдарке-одиночке на 500-метровке, серебряным призером в байдарке-двойке на той же дистанции и бронзовым – в одиночке на дистанции вдвое длиннее. Екатерина свой лучший результат показала в двойке на 500-метровке, где стала финалистом турнира.

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