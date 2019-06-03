Анапа приняла краевой фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал»

На базе анапского спорткомплекса детско-юношеской спортивной школы «Виктория» прошёл традиционный краевой фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал».

Участие в этом увлекательном турнире приняли команды из 20 муниципальных образований региона. 120 любительниц здорового образа жизни соревновались в комбинированной эстафете и конкурсе оригинального танца с элементами спортивной аэробики, дартсе, а также выполняли нормативы комплекса ГТО.

В итоге звание «Мисс Грация» досталось Наталье Луговской из Кореновского района, Мисс Идеалом стала сочинка Любовь Кирсанова, а победу в номинации «Мисс Красота» одержала Вера Фоменко из Тимашевского района.

Что касается итогов общекомандного зачёта, то победителями стали хозяйки турнира – представительницы Анапы. На втором месте команда Тимашевского района, замкнула тройку призёров сборная Тбилисского района.

Итоги краевого фестиваля женского спорта «Красота. Грация. Идеал»

Общая физическая подготовка (ОФП)

1 место – г. Анапа;

2 место – Тбилисский район;

3 место – Темрюкский район.

Комбинированная эстафета

1 место – г. Анапа;

2 место – Успенский район;

3 место – Тбилисский район

Конкурс оригинального танца (с элементами базовой спортивной аэробики)

1 место – Калининский раон;

2 место – Успенский район;

3 место – г. Анапа.

Дартс

1 место – Темрюкский район;

2 место – Тимашевский район;

3 место – г. Анапа.

Общекомандный зачет

1 место – г. Анапа;

2 место –Тимашевский район ;

3 место – Тбилисский район.

Мисс Грация - Луговская Наталья, Кореновский район;

Мисс Идеал - Кирсанова Любовь, г. Сочи;

Мисс Красота - Фоменко Вера, Тимашевский район.