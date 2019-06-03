Анапа приняла краевой фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал»

На базе анапского спорткомплекса детско-юношеской спортивной школы «Виктория» прошёл традиционный краевой фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал».
Участие в этом увлекательном турнире приняли команды из 20 муниципальных образований региона. 120 любительниц здорового образа жизни соревновались в комбинированной эстафете и конкурсе оригинального танца с элементами спортивной аэробики, дартсе, а также выполняли нормативы комплекса ГТО.
В итоге звание «Мисс Грация» досталось Наталье Луговской из Кореновского района, Мисс Идеалом стала сочинка Любовь Кирсанова, а победу в номинации «Мисс Красота» одержала Вера Фоменко из Тимашевского района.
Что касается итогов общекомандного зачёта, то победителями стали хозяйки турнира – представительницы Анапы. На втором месте команда Тимашевского района, замкнула тройку призёров сборная Тбилисского района.
Итоги краевого фестиваля женского спорта «Красота. Грация. Идеал»
Общая физическая подготовка (ОФП)
1 место – г. Анапа;
2 место – Тбилисский район;
3 место – Темрюкский район.
Комбинированная эстафета
1 место – г. Анапа;
2 место – Успенский район;
3 место – Тбилисский район
Конкурс оригинального танца (с элементами базовой спортивной аэробики)
1 место – Калининский раон;
2 место – Успенский район;
3 место – г. Анапа.
Дартс
1 место – Темрюкский район;
2 место – Тимашевский район;
3 место – г. Анапа.
Общекомандный зачет
1 место – г. Анапа;
2 место –Тимашевский район ;
3 место – Тбилисский район.
Мисс Грация - Луговская Наталья, Кореновский район;
Мисс Идеал - Кирсанова Любовь, г. Сочи;
Мисс Красота - Фоменко Вера, Тимашевский район.