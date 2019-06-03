Команда Минспорта РТ выиграла соревнования по ориентированию на тур слете

3 июня на базе МЦ «Волга» состоялся туристический слет «100 путей, 100 дорог», приуроченный к 100-летию Профсоюза работников госучреждений (2018 год) и предстоящему 100-летию образования ТАССР. Программа слёта включала в себя соревнования по спортивному ориентированию и прохождению спортивно-туристического маршрута.

По итогам соревнований в своей группе команда Министерства спорта Республики Татарстан стала победителем в соревнованиях по спортивному ориентированию, а также бронзовыми призёрами по итогам спортивно-туристического маршрута. Также команда Министерства спорта заняла первое место в соревнованиях по ориентированию в абсолютном зачёте среди 24 команд.