Команда Минспорта РТ выиграла соревнования по ориентированию на тур слете - Советский спорт
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03 июня 2019 16:27Татарстан

Команда Минспорта РТ выиграла соревнования по ориентированию на тур слете

В соревнованиях приняли участие 24 команды, которые были разделены на 4 группы по 6 команд в каждой.

3 июня на базе МЦ «Волга» состоялся туристический слет «100 путей, 100 дорог», приуроченный к 100-летию Профсоюза работников госучреждений (2018 год) и предстоящему 100-летию образования ТАССР. Программа слёта включала в себя соревнования по спортивному ориентированию и прохождению спортивно-туристического маршрута.

По итогам соревнований в своей группе команда Министерства спорта Республики Татарстан стала победителем в соревнованиях по спортивному ориентированию, а также бронзовыми призёрами по итогам спортивно-туристического маршрута. Также команда Министерства спорта заняла первое место в соревнованиях по ориентированию в абсолютном зачёте среди 24 команд.

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