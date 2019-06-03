Татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию

Татарстан на состязаниях представляли воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Акватика» и спортивной школы «Касатка».

Так, в возрастной категории до 12 лет в дисциплине «Микс-дуэт» Дмитрий Апаев и Екатерина Штатнова заняли первое место. Спортсмены являются воспитанниками «Акватики», их тренер – Юлия Голубева.

В категории 13-15 лет в дисциплине «Соло» Агния Тулупова завоевала «серебро», а также выполнила нормы для присвоения разряда Мастера спорта России по синхронному плаванию. Синхронистка является воспитанницей спортивной школы «Касатка», тренер – Оксана Махоткина.