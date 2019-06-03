В Казани стартовал Кубок России по шахматам – Мемориал Р.Г. Нежметдинова - Советский спорт
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03 июня 2019 16:29Татарстан

В Казани стартовал Кубок России по шахматам – Мемориал Р.Г. Нежметдинова

1 июня в Казани стартовал этап детского Кубка России по шахматам – Мемориал Р.Г. Нежметдинова. В соревнованиях принимают участие 428 спортсменов из 32 регионов.

В торжественном открытии соревнований приняли участие начальник отдела развития спорта высших достижений Министерства спорта Республики Татарстан Раиф Вафин, президент Федерации шахмат Республики Татарстан Геннадий Захаров, директор Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Рашида Нежметдинова Рустам Гарифуллин и главный судья соревнований, международный арбитр Наталия Гончарова.

В рамках открытия турнира состоялось чествование юношеской сборной Республики Татарстан, завоевавшей золотые медали на Спартакиаде учащихся России (этапе ПФО), награждение благодарственными письмами родителей, чьи дети отличились в 2018/2019 учебном году, а также подведение итогов открытого конкурса видеороликов.

Турнир продлится до 9 июня включительно. Начало игровых туров ежедневно в 10:00.

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