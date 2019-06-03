На озере Кабан прошли соревнования Детского дивизиона Национальной парусной лиги

Старт состязаниям дала депутат Государственной Думы России от Татарстана, заслуженный тренер России, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в регионе Ольга Павлова.

Павлова заметила, что Международный день защиты детей, приходящийся на первый день лета, – один из самых старых международных праздников.

«1 июня 1925 года в Женеве проходила первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей. По счастливой случайности, этот день совпал с проведением в Сан-Франциско фестиваля лодок-драконов, организованным Генеральным консулом Китая для китайских детей-сирот, приехавших в США. Идея Дня защиты детей была поддержана Организацией Объединенных Наций, для которой защита прав, жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений деятельности», – напомнила депутат.

И добавила: «И очень символично, что сегодня, спустя почти 90 лет, вы, молодые, смелые, дерзкие, бросаете вызов водной стихии и ветру!».

Жители и гости Казани могли не только понаблюдать за состязаниями, развернувшимися на водной глади. Для пришедших на спортивный праздник были организованы тематические конкурсы и мастер-классы.