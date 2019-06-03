Ильнур Закарин примет участие в велогонке «Tour de Tatarstan Almetyevsk-2019»

Российский шоссейный велогонщик Ильнур Закарин объявил о своем участии в соревнованиях по шоссейным велогонкам «Tour de Tatarstan Almetyevsk-2019».
Закарин – член команды Katusha-Alpecin, спортсмен года Республики Татарстан 2018, выиграл 13-й этап многодневной велогонки «Джиро д’Италия» 2019. О своем желании поучаствовать в гонке он сообщил организационному комитету мероприятия. Спортсмен планирует проехать дистанцию в 100 км.
«Tour de Tatarstan Almetyevsk» - соревнование по шоссейным велогонкам в велосипедной столице России. Маршрут трассы пройдет мимо главных достопримечательностей города, живописного леса и притока реки Камы. Для участников подготовлены дистанции в 5, 50 и 100 км.
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