Более полутора сотен усинцев приняли участие в спартакиаде учащихся

В Усинске в актовом зале МАОУ СОШ 3 УИОП состоялась торжественная церемония закрытия Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и девочек, юношей и девушек муниципальных образовательных организаций в 2018-2019 учебном году.

В начале мероприятия с приветственной речью выступила начальник отдела ВФСК «ГТО» городского «Центра спортмероприятий» Елена Гришанкова, отметив отличные результаты школьников при выполнении нормативов ГТО.

Общее количество участников Спартакиады ВФСК «ГТО» составило более 150 человек в возрасте от 8 до 17 лет. Результаты ребят оценивались как в личном, так и в командном зачёте. Нормативы комплекса ГТО принимали судьи Центра тестирования ВФСК «ГТО» МО ГО «Усинск». Они подчеркнули, что все участники выполняли испытания, согласно своим возрастным ступеням и правилам приема нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На всех мероприятиях присутствовал медицинский работник, который осуществлял контроль и сопровождал юных спортсменов во время выполнения испытаний комплекса ГТО.

Также сотрудники Центра тестирования ГТО вручили знаки отличия золотого, серебряного и бронзового достоинства участникам Спартакиады, которые в 2018 году уже выполнили испытания комплекса.

«Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что спортивная жизнь в Центре тестирования ГТО продолжается и мы надеемся, что после таких незабываемых встреч многие учащиеся будут серьезнее заниматься спортом, готовиться к выполнению нормативов, ведь спорт- это жизнь, а мы- единая команда!», - отметили в усинском «Центре спортмероприятий».