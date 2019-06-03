Итоги 2-го тура соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана»

Участниками турнира стали более 250 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Алексеевского, Сабинского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Кайбицкого, Альметьевского, Алькеевского, Чистопольского, Тетюшского, Аксубаевского, Буинского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Муслюмовского, Лаишевского, Нижнекамского, Новошешминского, Тюлячинского и Тукаевского районов.
Соревнования прошли в одиночном, парном и смешанном разрядах среди спортсменов двух возрастных групп: 2009 г.р. и младше; 2007-2008 г.р.
Победители и призеры соревнований
2007 – 2008 г.р. Мужской одиночный разряд:
1. Хайрутдинов Ильмир (Алексеевский район);
2. Волков Степан (Нижнекамский район);
3. Шайхуллин Нурислам (Муслюмовский район);
3. Хабибуллин Рушан (Рыбно-Слободский район).
2009 г.р. и младше. Мужской одиночный разряд:
1. Зайнеев Айназ (Сабинский район);
2. Галиуллин Жамиль (Рыбно-Слободский район);
3. Алексеев Никита (Кайбицкий район);
3. Галиуллин Данияр (Камско-Устьинский район).
2007 – 2008 г.р. Женский одиночный разряд:
1. Исаева Анастасия (Нижнекамский район);
2. Терехина Полина (Казань);
3. Назарова Мария (Казань);
3. Спиридонова Марина (Казань).
2009 г.р. и младше. Женский одиночный разряд:
1. Ахметова Ралина (Алькеевский район);
2. Иващенко Алена (Сабинский район);
3. Херувимова Александра (Алексеевский район);
3. Халилова Адиля (Рыбно-Слободский район).
2007 – 2008 г.р. Мужской парный разряд:
1. Хайрутдинов Ильмир/Волков Степан (Алексеевский район/Нижнекамский район);
2. Маннанов Ризван/Шайхуллин Нурислам (Алексеевский район/Муслюмовский район);
3. Андреяшин Матвей/Хабибуллин Рушан (Алексеевский район/Рыбно-Слободский район);
3. Ибрагимов Нияз/Кадошников Георгий (Сабинский район/Казань).
2009 г.р. и младше. Мужской парный разряд:
1. Зайнеев Айназ/Равилин Адель (Сабинский район);
2. Галиуллин Данияр/Галиуллин Жамиль (Камско-Устьинский/Рыбно-Слободский район);
3. Федоров Данил/Харитонов Аркадий (Алексеевский район);
3. Алексеев Никита/Вавилов Григорий (Кайбицкий район).
2007 – 2008 г.р. Женский парный разряд:
1. Терехина Полина/Исаева Анастасия (Казань/Нижнекамский район);
2. Назарова Мария/Сергеева Софья (Казань/ Тетюшский район);
3. Кузьмина Виталина/Спиридонова Марина (Алексеевский район/Казань);
3. Жукова Злата/Хабибуллина Гузель (Чистопольский район/Рыбно-Слободский район).
2009 г.р. и младше. Женский парный разряд:
1. Ахметова Ралина/Херувимова Александра (Алькеевский район/ Алексеевский район);
2. Вейдгер-Табола Ева/Иващенко Алена (Казань/Сабинский район);
3. Коноплева Арина/Халилова Адиля (Чистопольский район/Рыбно-Слободский район);
3. Голдобеева Мария/Латыпова Амина (Казань).
2007-2008 г.р. Смешанный парный разряд:
1. Хайрутдинов Ильмир/Терехина Полина (Алексеевский район/Казань);
2. Шайхуллин Нурислам/Назарова Мария (Муслюмовский район/Казань);
3. Маннанов Ризван/Спиридонова Марина (Алексеевский район/Казань);
3. Волков Степан/Исаева Анастасия (Нижнекамский район).
2009 г.р. и младше. Смешанный парный разряд:
1. Зайнеев Айназ / Иващенко Алена (Сабинский район);
2. Федоров Данил/Херувимова Александра (Алексеевский район);
3. Галиуллин Данияр/Халилова Адиля (Камско-Устьинский район/Рыбно-Слободский район);
3. Галиуллин Жамиль/Голдобеева Мария (Рыбно-Слободский район/Казань).