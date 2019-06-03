Итоги 2-го тура соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана» - Советский спорт
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03 июня 2019 16:35Татарстан

Итоги 2-го тура соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана»

1-2 июня в Центре бадминтона прошел второй тур соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана».

Участниками турнира стали более 250 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Алексеевского, Сабинского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Кайбицкого, Альметьевского, Алькеевского, Чистопольского, Тетюшского, Аксубаевского, Буинского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Муслюмовского, Лаишевского, Нижнекамского, Новошешминского, Тюлячинского и Тукаевского районов.

Соревнования прошли в одиночном, парном и смешанном разрядах среди спортсменов двух возрастных групп: 2009 г.р. и младше; 2007-2008 г.р.

Победители и призеры соревнований

2007 – 2008 г.р. Мужской одиночный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир (Алексеевский район);

2. Волков Степан (Нижнекамский район);

3. Шайхуллин Нурислам (Муслюмовский район);

3. Хабибуллин Рушан (Рыбно-Слободский район).

2009 г.р. и младше. Мужской одиночный разряд:

1. Зайнеев Айназ (Сабинский район);

2. Галиуллин Жамиль (Рыбно-Слободский район);

3. Алексеев Никита (Кайбицкий район);

3. Галиуллин Данияр (Камско-Устьинский район).

2007 – 2008 г.р. Женский одиночный разряд:

1. Исаева Анастасия (Нижнекамский район);

2. Терехина Полина (Казань);

3. Назарова Мария (Казань);

3. Спиридонова Марина (Казань).

2009 г.р. и младше. Женский одиночный разряд:

1. Ахметова Ралина (Алькеевский район);

2. Иващенко Алена (Сабинский район);

3. Херувимова Александра (Алексеевский район);

3. Халилова Адиля (Рыбно-Слободский район).

2007 – 2008 г.р. Мужской парный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир/Волков Степан (Алексеевский район/Нижнекамский район);

2. Маннанов Ризван/Шайхуллин Нурислам (Алексеевский район/Муслюмовский район);

3. Андреяшин Матвей/Хабибуллин Рушан (Алексеевский район/Рыбно-Слободский район);

3. Ибрагимов Нияз/Кадошников Георгий (Сабинский район/Казань).

2009 г.р. и младше. Мужской парный разряд:

1. Зайнеев Айназ/Равилин Адель (Сабинский район);

2. Галиуллин Данияр/Галиуллин Жамиль (Камско-Устьинский/Рыбно-Слободский район);

3. Федоров Данил/Харитонов Аркадий (Алексеевский район);

3. Алексеев Никита/Вавилов Григорий (Кайбицкий район).

2007 – 2008 г.р. Женский парный разряд:

1. Терехина Полина/Исаева Анастасия (Казань/Нижнекамский район);

2. Назарова Мария/Сергеева Софья (Казань/ Тетюшский район);

3. Кузьмина Виталина/Спиридонова Марина (Алексеевский район/Казань);

3. Жукова Злата/Хабибуллина Гузель (Чистопольский район/Рыбно-Слободский район).

2009 г.р. и младше. Женский парный разряд:

1. Ахметова Ралина/Херувимова Александра (Алькеевский район/ Алексеевский район);

2. Вейдгер-Табола Ева/Иващенко Алена (Казань/Сабинский район);

3. Коноплева Арина/Халилова Адиля (Чистопольский район/Рыбно-Слободский район);

3. Голдобеева Мария/Латыпова Амина (Казань).

2007-2008 г.р. Смешанный парный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир/Терехина Полина (Алексеевский район/Казань);

2. Шайхуллин Нурислам/Назарова Мария (Муслюмовский район/Казань);

3. Маннанов Ризван/Спиридонова Марина (Алексеевский район/Казань);

3. Волков Степан/Исаева Анастасия (Нижнекамский район).

2009 г.р. и младше. Смешанный парный разряд:

1. Зайнеев Айназ / Иващенко Алена (Сабинский район);

2. Федоров Данил/Херувимова Александра (Алексеевский район);

3. Галиуллин Данияр/Халилова Адиля (Камско-Устьинский район/Рыбно-Слободский район);

3. Галиуллин Жамиль/Голдобеева Мария (Рыбно-Слободский район/Казань).

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