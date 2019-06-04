В Казани завершился III этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги - Советский спорт
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04 июня 2019 10:58Татарстан

В Казани завершился III этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

Абсолютный победитель регаты екатеринбургская команда «Повелитель Паруса – Азия».

3 июня в столице Республики Татарстан завершился третий этап проекта во всех трех дивизионах: Премьер, Высшем и Детском. Мероприятие проводилось по инициативе и при поддержке Правительства Республики Татарстан.

В прошедшие выходные, с 31 мая по 2 июня, участники Высшего и Детского дивизионов провели свои гонки. Стоит отметить, что акватория озера Нижний Кабан, где и разворачивались водные баталии, оказалась очень непредсказуемый. Ветер «гулял» и не был достаточно «рабочим»: сила и направления ветра постоянно менялись, и за три гоночных дня было проведено 29 гонок – не слишком много по меркам Лиги. Тем не менее, состоявшиеся старты получились очень драматичными и яркими, нервными и непредсказуемыми.

На первой строчке турнирной таблице III этап заканчивает экипаж из Екатеринбурга «Повелитель паруса – Азия» рулевого Вячеслава Ермоленко. Их слаженная командная работа не оставила шанса никому из соперников! Второе место у команды Чеченской Республики «Ахмат» Александра Божко. Бронза казанского этапа, при равенстве очков со вторым местом, у коллектива Burevestnik Sailing Team Максима Титаренко. Кубки III этапа проекта команды получили из рук Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта Анваровича Каримова.

Четвертое место у представителей Санкт-Петербурга. Команда Академии парусного спорта под руководством Анны Басалкиной лишь на 2 очка оторвались от второго и третьего мест. Пятерку лидеров замыкает команда ПИРогово Александра Ежкова.

Специальный приз от генерального партнера проекта ОСК получил московский экипаж Андрея Малыгина Black Sea.

1 июня, в честь Дня защиты детей, был дан старт самого многочисленного дивизиона Лиги – Детского. 34 юных яхтсмена, представляющие Казань, Набережные Челны, Самару, Зеленодольск и Елабугу, провели за 2 гоночных дня 9 гонок. Лидерство в общем зачем и в зачете среди девочек сохранила Майя Дубович из самарской ГАУ СШОР №6. Второе и третье места среди девочек у представительниц Республики Татарстан Лианы Ахмадуллиной и Марины Урсу. Среди мальчиков лучшим стал воспитанник зеленодольского яхт-клуба «Дельфин» Кирилл Пичугин. Второе и третье места у местных «оптимистов» Ивана Гужова и Артура Метелева.

1 июня набережная около театра Г.Камала стала местом для тематических береговых активностей, что значительно увеличило вовлеченность зрителей в атмосферу парусных баталий.

Торжественное закрытие Высшего и Детского дивизионов на площади у театра Г.Камала стало финальным аккордом двухнедельного парусного праздника, который участники Национальной парусной Лиги подарили жителям и гостям Казани.

Уже через 1,5 недели стартует следующий, IV этап Национальной парусной Лиги, который пройдет с 14 по 16 июня в Нижнем Новгороде.

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