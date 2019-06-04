Елабужским дзюдоистам вручили награды по итогам года - Советский спорт
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04 июня 2019 10:58Татарстан

Елабужским дзюдоистам вручили награды по итогам года

Награждение проходило 31 мая в СК «Единая Россия».

31 мая в спорткомплексе «Единая Россия» г. Елабуги директор МБУ «СШ-2» Сафин М.И. и тренеры-преподаватели по дзюдо Галлимулин И.М. и Гизатулин З.Д вручили дипломы и благодарственные письма за высокие спортивные результаты учебно-тренировочного года следующим воспитанникам отделения дзюдо:

Бобрицкой Елизавете, Хазееву Булату, Муллагалиеву Альберту, Акишину Святославу, Сиразиевой Альбине, Мишанину Руслану, Колпакову Роману, Сагировой Ренате, Дьяконовой Ангелине, Яхъяевой Камилле, Яхъяеву Амирхану, Костун Ксении, Недопекиной Анне, Хантимирову Рафаэлю, Саматову Артуру, Никонову Данилу, Снгчяну Гайка.

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