Елабужским дзюдоистам вручили награды по итогам года

31 мая в спорткомплексе «Единая Россия» г. Елабуги директор МБУ «СШ-2» Сафин М.И. и тренеры-преподаватели по дзюдо Галлимулин И.М. и Гизатулин З.Д вручили дипломы и благодарственные письма за высокие спортивные результаты учебно-тренировочного года следующим воспитанникам отделения дзюдо:
Бобрицкой Елизавете, Хазееву Булату, Муллагалиеву Альберту, Акишину Святославу, Сиразиевой Альбине, Мишанину Руслану, Колпакову Роману, Сагировой Ренате, Дьяконовой Ангелине, Яхъяевой Камилле, Яхъяеву Амирхану, Костун Ксении, Недопекиной Анне, Хантимирову Рафаэлю, Саматову Артуру, Никонову Данилу, Снгчяну Гайка.
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