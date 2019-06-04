Бугульминская команда «Бугульма-Рунако» лидирует в Чемпионате РТ по футболу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июня 2019 10:59Татарстан

Бугульминская команда «Бугульма-Рунако» лидирует в Чемпионате РТ по футболу

Обзор матчей 4-го тура Чемпионата Республики Татарстан по футболу 2019 года.

Четвертый тур получился однозначно очень веселым: хозяева одержали только одну победу в пяти играх, а в одной из встреч счёт был открыт уже на 22 секунде. Лидеры не сумели увеличить отрыв от середины таблицы, но и внизу плотность осталась весьма немалой. Чемпионат вернётся на стадионы только в середине июня.

«Казань» - «Шинник» Нижнекамск 0:2

Нижнекамский клуб наконец сумел одержать первую победу в нынешнем розыгрыше. Большой вклад в итоговою победу внёс быстрый гол в исполнении Михаила Ботина, а финальный счёт был установлен ещё до исхода получаса матча. За счёт этой победы нижнекамцы поднимаются со дна таблицы, а вот их соперник по прошедшему матчу остается главным аутсайдером первенства с 5 поражениями в 5 играх.

«Рубин-2» Казань – «Энергетик» Бугульма 1:3

Обе команды начали нынешний сезон неоднозначно и имели в своем активе как важные победы, так и обидные поражения, потому в предыгровых раскладах встреча этих коллективов представлялось равной. Получилось это лишь отчасти и если бы не гол казанцев в самом конце игры, быть разгрому. Теперь в активе обоих клубов по 2 победы и 2 поражения и оба они расположились вслед за тройкой лидеров.

«Бугульма-Рунако» Бугульма – «Нефтеград» Альметьевск 2:0

Единственной командой, которая в нынешнем туре сумела порадовать домашнюю публику стал клуб из Бугульмы. Усилиями своего капитана Венера Ягудина хозяева дважды отличились мячами, которые произошли с разницей в семь минут. Эти мячи позволили бугульминцам в очередной раз укрепить свои позиции в качестве лидеров турнирной таблицы первенства, а альметьевская же команда упала в общей классификации ещё ниже.

«Камаз» Набережные Челны – «Делин» Ижевск 1:3

Очень быстрый гол, забитый хозяевами, не помог им добыть очки во встрече с ижевским клубом, хотя на рекорд по скорости этот мяч явно претендует – с момента начала игры не прошло и полминуты. Яркая игра с большим количеством борьбы и очень нехилым настроем футболистов обеих команд завершилась всё же победой гостей, в составе которых победным дублем отличился Даниил Наговицын.

«Нефтехимик» Нижнекамск – «Смена» Казань 0:1

Единственным матчем тура, в котором был забит всего один мяч стала встреча в Нижнекамске. Только по прошествии часа игры гости сумели обеспечить себе минимальное преимущество за счёт гола Никиты Гребенькова. Минимальная победа позволила казанскому клубу не выпасть из борьбы за лидерство в турнирной таблице – прямо сейчас «Смена» располагается на 2 строчке.

29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
30/05 13:00Хоккей
Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
03/06 18:57Футбол
Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма не серьезнаяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с «Чертаново», который сегодня прошел в Новогосрке, подвел его итоги.
03/06 20:14Футбол
Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизньПосле контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями поделились главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, полузащитник команды Максим Витюгов, а также нападающий Владислав Сарвели.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/06 09:30Футбол
«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины НовосельцевойНа днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
03/06 17:01Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».   
03/06 21:35Футбол
Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
03/06 18:15ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
30/05 21:00Хоккей
Третьяк вручил медаль Третьяку. Как чествовали ЦСКАНа «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялся вечер в честь обладателя Кубка Гагарина, 24-кратного чемпиона страны ЦСКА.
31/05 16:46Хоккей
Двое наших бьются за Кубок Стэнли. Каковы их шансы?Тарасенко и Барбашев идут за первым в карьере заокеанским трофеем.
Новости
12:18 Футбол «Манчестер Юнайтед» потребует от «Ювентуса» свыше 100 млн евро за Погба
12:15 Теннис Аманда Анисимова: Не могу описать, насколько рада от встречи с Халеп
12:12 Футбол Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»
12:04 Футбол Сергей Иванов: ЦСКА без Лиги чемпионов? Гинер выкручивался и не из таких положений
12:00 Данис Зарипов и Светлана Журова сыграют в гала-матче по хоккею на ПМЭФ-2019
11:49 Футбол Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне
11:40 Футбол Ориги не ответил «Ливерпулю» по поводу нового контракта
11:39 Баскетбол Евгений Богачев: Опыт Прифтиса позволяет надеяться, что у УНИКСа все впереди
11:31 Хоккей Брюс Кэссиди: Возможно, Харе потребуется помощь дантиста
11:31 Футбол «Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро
11:22 Теннис Симона Халеп: Непросто играть с той, кто на десять лет младше тебя
11:17 Хоккей Владимир Тарасенко: «Сент-Луису» надо было показать, что мы не сдались
11:11 Хоккей Никита Сошников: Цулыгин сказал, что мне надо становиться лидером «Салавата Юлаева»
11:10 Футбол «Интер» отказался от покупки Косьельни
11:04 Бокс Руис хочет, чтобы реванш с Джошуа прошел в Мексике
11:01 Футбол Капитан «Фенербахче» может стать игроком «Вест Хэма»
10:57 Футбол СМИ: Семь футболистов «Вальядолида» обвиняются в сдаче матча с «Валенсией»
10:52 ММА Диас – о потасовке с Нурмагомедовым: Мы дрались 2 на 15, а он боялся за свою жизнь
10:47 Футбол «Ювентус» может купить Кулибали более чем за 100 миллионов евро
10:44 Хоккей Вячеслав Быков: ФХР сейчас работает как никогда
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика