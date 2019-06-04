Бугульминская команда «Бугульма-Рунако» лидирует в Чемпионате РТ по футболу

Четвертый тур получился однозначно очень веселым: хозяева одержали только одну победу в пяти играх, а в одной из встреч счёт был открыт уже на 22 секунде. Лидеры не сумели увеличить отрыв от середины таблицы, но и внизу плотность осталась весьма немалой. Чемпионат вернётся на стадионы только в середине июня.

«Казань» - «Шинник» Нижнекамск 0:2

Нижнекамский клуб наконец сумел одержать первую победу в нынешнем розыгрыше. Большой вклад в итоговою победу внёс быстрый гол в исполнении Михаила Ботина, а финальный счёт был установлен ещё до исхода получаса матча. За счёт этой победы нижнекамцы поднимаются со дна таблицы, а вот их соперник по прошедшему матчу остается главным аутсайдером первенства с 5 поражениями в 5 играх.

«Рубин-2» Казань – «Энергетик» Бугульма 1:3

Обе команды начали нынешний сезон неоднозначно и имели в своем активе как важные победы, так и обидные поражения, потому в предыгровых раскладах встреча этих коллективов представлялось равной. Получилось это лишь отчасти и если бы не гол казанцев в самом конце игры, быть разгрому. Теперь в активе обоих клубов по 2 победы и 2 поражения и оба они расположились вслед за тройкой лидеров.

«Бугульма-Рунако» Бугульма – «Нефтеград» Альметьевск 2:0

Единственной командой, которая в нынешнем туре сумела порадовать домашнюю публику стал клуб из Бугульмы. Усилиями своего капитана Венера Ягудина хозяева дважды отличились мячами, которые произошли с разницей в семь минут. Эти мячи позволили бугульминцам в очередной раз укрепить свои позиции в качестве лидеров турнирной таблицы первенства, а альметьевская же команда упала в общей классификации ещё ниже.

«Камаз» Набережные Челны – «Делин» Ижевск 1:3

Очень быстрый гол, забитый хозяевами, не помог им добыть очки во встрече с ижевским клубом, хотя на рекорд по скорости этот мяч явно претендует – с момента начала игры не прошло и полминуты. Яркая игра с большим количеством борьбы и очень нехилым настроем футболистов обеих команд завершилась всё же победой гостей, в составе которых победным дублем отличился Даниил Наговицын.

«Нефтехимик» Нижнекамск – «Смена» Казань 0:1

Единственным матчем тура, в котором был забит всего один мяч стала встреча в Нижнекамске. Только по прошествии часа игры гости сумели обеспечить себе минимальное преимущество за счёт гола Никиты Гребенькова. Минимальная победа позволила казанскому клубу не выпасть из борьбы за лидерство в турнирной таблице – прямо сейчас «Смена» располагается на 2 строчке.