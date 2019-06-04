В Омскую область планируют привлечь лучших специалистов по велоспорту - Советский спорт
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04 июня 2019 11:00Омская область

В Омскую область планируют привлечь лучших специалистов по велоспорту

Глава Минспорта России Павел Колобков на велотреке «Крылатское» обсудил вопросы развития велосипедного спорта.

Министр спорта Павел Колобков 30 мая на велотреке «Крылатское» провел рабочую встречу со сборной России по велоспорту на треке. В разговоре приняли участие президент федерации велоспорта страны Вячеслав Екимов и замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов.

– Очень люблю и всегда смотрю ваши соревнования, слежу за вашими успехами и мечтаю, чтобы вы завоевывали медали. Считаю, что у нас есть очень хорошие шансы, – сказал министр команде. – Многое зависит от веры в свои силы. В вашем виде спорта также очень важна тактика, а не только физическая подготовленность. Желаю вам успеха на соревнованиях и при подготовке к ним гарантирую вам всестороннюю поддержку Минспорта России и свою лично.

В ходе встречи Павел Колобков поддержал инициативу привлечения ведущих специалистов по велоспорту для подготовки спортсменов на базе Омского велотрека, который планируется использовать в качестве одной из тренировочных площадок к Олимпийским играм.

– Глава Минспорта Павел Колобков поддержал предложение о привлечении тренеров по велоспорту из разных регионов страны для работы в Омске. Планируется, что специалисты подключатся к работе инновационно-экспериментального центра (ИнЭкс) для подготовки спортсменов стартового состава сборной страны по велоспорту на крупнейших мировых соревнованиях. Это будет хорошим импульсом для развития велосипедного спорта в нашем регионе, – отметил первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов.

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