В Омскую область планируют привлечь лучших специалистов по велоспорту

Министр спорта Павел Колобков 30 мая на велотреке «Крылатское» провел рабочую встречу со сборной России по велоспорту на треке. В разговоре приняли участие президент федерации велоспорта страны Вячеслав Екимов и замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов.

– Очень люблю и всегда смотрю ваши соревнования, слежу за вашими успехами и мечтаю, чтобы вы завоевывали медали. Считаю, что у нас есть очень хорошие шансы, – сказал министр команде. – Многое зависит от веры в свои силы. В вашем виде спорта также очень важна тактика, а не только физическая подготовленность. Желаю вам успеха на соревнованиях и при подготовке к ним гарантирую вам всестороннюю поддержку Минспорта России и свою лично.

В ходе встречи Павел Колобков поддержал инициативу привлечения ведущих специалистов по велоспорту для подготовки спортсменов на базе Омского велотрека, который планируется использовать в качестве одной из тренировочных площадок к Олимпийским играм.

– Глава Минспорта Павел Колобков поддержал предложение о привлечении тренеров по велоспорту из разных регионов страны для работы в Омске. Планируется, что специалисты подключатся к работе инновационно-экспериментального центра (ИнЭкс) для подготовки спортсменов стартового состава сборной страны по велоспорту на крупнейших мировых соревнованиях. Это будет хорошим импульсом для развития велосипедного спорта в нашем регионе, – отметил первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов.