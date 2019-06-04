Алибек Амиров выиграл «серебро» первенства России - Советский спорт
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04 июня 2019 11:02Татарстан

Алибек Амиров выиграл «серебро» первенства России

Теперь омский борец будет готовиться к континентальному первенству.

Во Владимире прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16-ти лет. В соревнованиях приняли участие 495 спортсменов из 64-х регионов страны. Юноши соперничали в 14-ти весовых категориях.

Омскую область на престижном турнире представляли 13 спортсменов. Успешно выступил воспитанник областной СШОР Алибек Амиров (тренер – Александр Кашин). В весовой категории до 52 кг он стал серебряным призером, в решающем поединке уступив ростовскому борцу Магомеду Ярбилову.

В шаге от пьедестала остановились Азат Ибраев (до 32 кг), Марсель Шихов (до 48 кг) и Владислав Казанков (до 75 кг), занявшие пятые места.

По словам руководителя областной федерации спортивной борьбы Юрия Крикухи, несмотря на то, что Алибек Амиров стал вторым, он завоевал путевку на первенство Европы.

– Наш спортсмен мог бы повторить чемпионство, которого добился на кадетском первенстве России в марте, но немного потерял концентрацию и упустил победу в последние секунды схватки, – уточнил Юрий Юрьевич. – Остальные наши борцы выступили успешнее, чем в прошлом году, 3 человека претендовали на попадание в число призеров, и все уступили практически с равным счетом. Сам факт борьбы за 3-е место говорит о том, что подготовка хорошая, не хватило совсем чуть-чуть, надо делать выводы и готовиться к следующему сезону.

Добавим, что первенство Европы, куда отобрался Амиров, пройдет с 28 по 30 июня в Кракове (Польша).

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