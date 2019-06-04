В Исилькульском районе пройдет Кубок Омской области по рыболовному спорту

Минимальный состав команды, согласно правилам соревнований, – 2 человека (не моложе 14-ти лет). В зачет помимо карпа будут приниматься сазан и белый амур. Команда-победитель будет определяться по суммарному большему весу улова.

Соревнования стартуют в 9:00 в четверг, 6 июня (5 июня – день заезда). Финиш лова состоится 9 июня в 12:00.