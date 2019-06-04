Петербургские мастера фехтования – победители первенства Европы

Петербургская рапиристка Александра Сундучкова завоевала золотую медаль соревнований в составе сборной команды России вместе с Аделей Абдрахмановой, Мартой Мартьяновой и Викторией Юсовой. В финальном поединке российские спортсменки обыграли команду Франции со счетом 45:31.
Александра Сундучкова – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике и фехтованию Выборгского района Санкт-Петербурга. Она тренируется под руководством специалистов Евгения Рафальсона и мастера спорта России международного класса Артема Седова.
В командных соревнованиях среди саблисток наша землячка Алина Мосейко стала победительницей турнира вместе с Анастасией Баженовой, Евгенией Подпасковой и Светланой Шевелевой. В финальной встрече девушки одержали победу над командой Польши (45:34), завоевав золотые медали первенства Европы второй год подряд.
Алина представляет Спортивную школу олимпийского резерва «Комета» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Саблистка тренируется под началом мастера спорта России международного класса Александра Пантелеева.
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