Спортсмены Северо-Западного округа стали призерами турнира Росгвардии по боксу

На ринг вышли более 80 спортсменов-росгвардейцев со всей России в составе девяти команд. Среди участников чемпионата – 16 мастеров спорта России, 25 кандидатов в мастера спорта, 22 спортсмена первого разряда.

В составе сборной СЗФО Республику Коми представлял прапорщик Никита Емельянов (Центр подготовки личного состава, г. Сыктывкар). В личном первенстве в весовой категории до 64 кг наш боксер завоевал серебро.

С наградами соревнований домой уехали еще два представителя Северо-Запада. В весовой категории до 69 кг бронзовым призером стал рядовой Александр Морохин (специальный моторизованный полк, г. Калининград). А ввесовой категории свыше 91 кг серебро у рядового Алана Тришева (специальный моторизованный полк, г. Санкт-Петербург).

Отметим, что всероссийский ведомственный турнир по боксу проходил впервые в истории Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Для территориального управления Росгвардии по Пермскому краю это особое доверие и особая ответственность. Первый всероссийский турнир по боксу Росгвардии дает начало развитию этого интереснейшего вида спорта в системе ведомства. Бокс – это выносливость, быстрота мысли и скорость реакции, стратегия и тактика. Наличие этих качеств – гарантия победы независимо от направления профессиональной деятельности», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пермскому краю полковник полиции Борис Бородавин.