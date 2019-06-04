Тхэквондист из Приморья выступит на Первенстве мира

За путевки на Первенства Европы и мира по тхэквондо ВТФ вместе с ним боролись около 500 спортсменов со всей страны. Спортсмен из Владивостока Рамазан Рамазанов, выступавший в весовой категории до 53 килограммов среди юношей, провел пять поединков, три из которых выиграл досрочно, прошел полуфинальный поединок и в финальном бою одержал уверенную победу, завоевав золотую медаль. Воспитанник тренера Артема Кима из детско-юношеской спортивной школы «Русич» Владивостока уже выступал в составе российской сборной на Первенстве мира среди кадетов в 2018 году, а также становился призером международных турниров в Греции и Турции. Благодаря выигранной на Первенстве России золотой медали Рамазан Рамазанов вошел в основной состав национальной команды и примет участие в Первенстве мира среди юношей и девушек, которое пройдет в августе в Ташкенте (Узбекистан). Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».
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