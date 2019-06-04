Объявлен II Национальный конкурс на лучшее спортивное сооружение «Арена»

Организаторами конкурса выступили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Председателем организационного комитета стала Светлана Журова – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ. Конкурс учрежден для спортивных сооружений, которые проводят спортивные мероприятия и оказывают физкультурно-спортивные услуги населению. Победители будут определены в 7 номинациях: стадионы; многофункциональные спортивные комплексы; плавательные бассейны; сооружения для зимних видов спорта; специализированные спортивные сооружения; плоскостные спортивные сооружения; сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп населения. Целью конкурса является формирование общероссийских стандартов оценки качества спортивных сооружений и распространение лучших практик управления и оптимизации эксплуатации объектов спорта как одной из приоритетных задач национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Победители и лауреаты конкурса будут определены в октябре 2019 года.
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