Объявлен II Национальный конкурс на лучшее спортивное сооружение «Арена» - Советский спорт
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04 июня 2019 14:32Красноярский край

Объявлен II Национальный конкурс на лучшее спортивное сооружение «Арена»

До 15 августа 2019 года принимаются заявки на Всероссийский конкурс «Арена» на образцовое спортивное сооружение.

Организаторами конкурса выступили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Председателем организационного комитета стала Светлана Журова – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ. Конкурс учрежден для спортивных сооружений, которые проводят спортивные мероприятия и оказывают физкультурно-спортивные услуги населению. Победители будут определены в 7 номинациях: стадионы; многофункциональные спортивные комплексы; плавательные бассейны; сооружения для зимних видов спорта; специализированные спортивные сооружения; плоскостные спортивные сооружения; сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп населения. Целью конкурса является формирование общероссийских стандартов оценки качества спортивных сооружений и распространение лучших практик управления и оптимизации эксплуатации объектов спорта как одной из приоритетных задач национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Победители и лауреаты конкурса будут определены в октябре 2019 года.

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