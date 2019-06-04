Цветочный забег и Олимпийский день пройдут на «Зеленом острове» - Советский спорт
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04 июня 2019 14:34Омская область

Цветочный забег и Олимпийский день пройдут на «Зеленом острове»

Жителей региона ожидает большой спортивный праздник.

Сегодня в пресс-центре МКР-медиа состоялась пресс-конференция, посвященная крупным спортивным событиям региона – Всероссийскому олимпийскому дню, Цветочному забегу и фестивалю «Атом. Энергия жизни. Энергия улиц». Эти мероприятия пройдут 16 июня в парке «Зеленый остров».

На вопросы журналистов отвечали президент Олимпийского совета Омской области, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, заместитель директора городского департамента спорта Максим Зимин, пресс-атташе НП «Сибирский международный марафон» Ирина Клизе и организатор фестиваля «Атом. Энергия жизни. Энергия улиц» Сюзанна Егиян.

– Молодежь у нас в регионе спортивная, активная и интересная, – уверен Алексей Тищенко. – Нам, как представителям различных общественных организаций, необходимо проводить как можно больше различных спортивных мероприятий. В этом году Олимпийский день пройдет в расширенном формате. Стоит сказать, что наш регион вошел в число 13-ти, кому удалось выиграть грант по итогам конкурса, проведенного Олимпийским комитетом России. Поэтому в этом году мероприятие станет намного красочнее и разнообразнее, чем это было в предыдущие годы.

По словам Алексея Викторовича, 16 июня станет днем проведения большого спортивного праздника. XXX Всероссийский олимпийский день будет посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске (Белоруссия). В рамках праздника пройдут различные семейные эстафеты, спортивные интерактивы и конкурсы, автограф-сессия с омскими олимпийцами.

– Действительно, это приятное стечение обстоятельств, когда крупные спортивные события объединены, – отметила Ирина Клизе. – Украшением нашей серии забегов является Цветочный забег, в котором принимают участие только представительницы прекрасного пола. В этом году он пройдет уже в пятый раз, и мы рассчитываем привлечь к участию около 400 спортсменок разных возрастов. На финише все получат прекрасные хризантемы. А лучшим спортсменкам вручат ювелирные изделия: за третье место оно выполнено в бронзе, за второе – в серебре, за первое – в серебре с позолотой.

Также в этом году любительниц бега, преодолевающих дистанции 3 и 10 км, угостят мороженым, полезными десертами и фитнес-батончиками от партнеров мероприятия. Регистрация участниц доступна на сайте www.runsim.ru до 9 июня.

Добавим также, что около 30-ти видов активностей, включая соревнования по футболу, волейболу, стритболу, фрисби, скиппингу, армрестлингу и другим, будут проходить в рамках фестиваля «Атом».

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