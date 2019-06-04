Перенесено время и место прощания с Василием Енхоевичем Гармаевым - Советский спорт
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04 июня 2019 14:46Бурятия

Перенесено время и место прощания с Василием Енхоевичем Гармаевым

Верный друг, профессионал, один из первых мастеров спорта СССР, судья всесоюзной и международной категории, заслуженный работник физической культуры России Гармаев Василий Енхоевич скончался 2 июня после тяжёлой болезни.

Под его чутким руководством выросли до мастеров спорта СССР первые борцы Джидинского района - неоднократные чемпионы республики А. Будунов, Р. Валеев, чемпион и призёры республики - Н. Гомбоев, В. Галсанов, В. Гармажапов и другие.

Изменено время и место прощания с Василием Ехноевичем.Траурная церемония прощания состоится 7 июня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета (ул. Ленина, 51). Молебен- 9:30-10:30, гражданская панихида – 10:30-12:00.

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии и вся спортивная общественность республики выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Енхоевича.

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