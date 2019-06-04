Перенесено время и место прощания с Василием Енхоевичем Гармаевым

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Изменено время и место прощания с Василием Ехноевичем.Траурная церемония прощания состоится 7 июня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета (ул. Ленина, 51). Молебен- 9:30-10:30, гражданская панихида – 10:30-12:00.
Министерство спорта и молодежной политики Бурятии и вся спортивная общественность республики выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Енхоевича.
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