Перенесено время и место прощания с Василием Енхоевичем Гармаевым

Под его чутким руководством выросли до мастеров спорта СССР первые борцы Джидинского района - неоднократные чемпионы республики А. Будунов, Р. Валеев, чемпион и призёры республики - Н. Гомбоев, В. Галсанов, В. Гармажапов и другие.

Изменено время и место прощания с Василием Ехноевичем.Траурная церемония прощания состоится 7 июня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета (ул. Ленина, 51). Молебен- 9:30-10:30, гражданская панихида – 10:30-12:00.

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии и вся спортивная общественность республики выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Енхоевича.