В Казани проходит открытое первенство ПФО по теннису

В период с 1 по 7 июня в Казани проходит открытое первенство Приволжского федерального округа по теннису. В соревнования среди спортсменов до 13 лет принимаю участие теннисисты из Татарстана, Перми, Москвы, Тулы, Омска и других городов.

Игры турнира проходят на кортах Казанской академии тенниса. Сборную Татарстана на соревнованиях представляют Полина Кратюк, Виктория Седова, Самат Закиров, Анастасия Лизунова, Самира Рашидова и Артем Зубарев.

Актуальное расписание, сетки и трансляцию счета можно посмотреть на сайте Федерации тенниса РТ.