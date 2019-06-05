В Казани проходит открытое первенство ПФО по теннису - Советский спорт
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05 июня 2019 10:35Татарстан

В Казани проходит открытое первенство ПФО по теннису

В соревнования среди спортсменов до 13 лет принимаю участие теннисисты из Татарстана, Перми, Москвы, Тулы, Омска и других городов.

В период с 1 по 7 июня в Казани проходит открытое первенство Приволжского федерального округа по теннису. В соревнования среди спортсменов до 13 лет принимаю участие теннисисты из Татарстана, Перми, Москвы, Тулы, Омска и других городов.

Игры турнира проходят на кортах Казанской академии тенниса. Сборную Татарстана на соревнованиях представляют Полина Кратюк, Виктория Седова, Самат Закиров, Анастасия Лизунова, Самира Рашидова и Артем Зубарев.

Актуальное расписание, сетки и трансляцию счета можно посмотреть на сайте Федерации тенниса РТ.

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